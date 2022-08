Time : 14 mn 05 / [1/1]

Chapitres :

00:00 : intro.

00:40 : Observatoire de Paris.

04:40 : Observatoire de Besançon.

07:28 : Observatoire de Strasbourg.

10:22 : Observatoire du Pic du Midi.

Synopsis :

Théâtres des plus grandes découvertes sur l’Univers, les observatoires astronomiques ont aussi traversé les vicissitudes politiques et économiques des siècles passés.

On trouve partout en France des lieux qui, depuis des siècles, ont été le théâtre de certaines des plus grandes découvertes scientifiques. Mais leur histoire et leur actualité nous restent parfois méconnues.

Découvrez les secrets et les coulisses de quatre d’entre eux dans cette vidéo réalisée par Grand Labo, avec le soutien du CNRS.

Vidéo :

[1] L’histoire secrète des observatoires astronomiques – Grand Labo / YouTube

Photo :

