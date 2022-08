Pénurie de sages-femmes et délestage : maternités en alerte rouge. Le système de santé est à bout de souffle !

Tensions hospitalières, crise de la médecine libérale, manque de personnel soignant… Le système de santé est à bout de souffle ! Face à une pénurie de sages-femmes sans précédent, les maternités lancent un cri d’alerte aux pouvoirs publics quant à leur situation alarmante. Si elles sont parfois contraintes de refuser des femmes sur le point d’accoucher, c’est le décès d’un bébé suite à un délestage qui a chamboulé les soignants d’une maternité de Seine-Saint-Denis.

Pénurie de sages-femmes et fermeture de maternités

De nombreuses sages-femmes désertent leur profession par manque de reconnaissance de leur travail, d’épuisement général et de salaires encore trop bas. Cette situation oblige certaines maternités à fermer leurs portes. Pendant ce temps-là, le rythme des naissances, lui, ne faiblit pas.

En raison d’une pénurie de personnel soignant, des scénarios d’urgence sont établis par des sages-femmes déjà épuisées.