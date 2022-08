A quoi correspondent ces corps flottants visibles à l’œil nu ?

Vous aussi, vous avez probablement déjà vu ces formes pour le moins étranges ? Mais que représentent vraiment ces corps flottants ? Des bactéries, des virus ou encore des poussières ?

D’où vient cette vision de corps flottants étranges ?

Ces corps flottants, qui ont des formes de filaments ou encore de petites boules, peuvent faire penser à des bactéries. Mais ces formes sont en réalité des ombres de composés de l’humeur vitré. Ces corps flottants ont un nom : les myodésopsies.

Ce sont des protéines en forme de filaments que l’on retrouve dans l’humeur vitré, cette substance transparente et gélatineuse qui compose 80 % du globe oculaire et qui se trouve entre le cristallin et la rétine. Le fait d’observer ces myodésopsies est un phénomène tout à fait naturel et inoffensif. Ces protéines touchent environ 70 % de la population mondiale. Les myosédopsies vont projeter leurs ombres sur la rétine lors du passage de la lumière. Pour pouvoir les observer il faut donc regarder en direction d’une source de lumière comme le ciel ou une lampe.

Myodésopsies : une augmentation avec l’âge

Comme dit précédemment, ce phénomène est tout à fait naturel et touche une grande partie de la population. Cependant, ces myosédopsies augmentent considérablement avec l’âge. L’humeur vitré se rétracte tout au long de la vie, cela va provoquer l’apparition de micro-débris.

Je vois comme des mouches ou des corps flottants, qu’est-ce que c’est ?

Une augmentation soudaine du phénomène peut être lié à l’apparition d’une hémorragie, d’une déchirure de la rétine ou même une infection de l’œil.

Dans ce cas une opération se révèle nécessaire.

Plusieurs personnes ont l’impression de voir des petits cils se promener dans leurs yeux, c’est un phénomène qu’on appelle les corps flottants. Mais devrait-on s’en inquiéter ?

