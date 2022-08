Urgent : le rouble, symbole du désastre occidental ! – Richard Boutry

Time : 1 mn 54 / [1/1]

Tous les jours Richard Boutry, ancien présentateur sur France Tv et TV5 Monde, vous propose une chronique d‘une minute sur des faits d‘actualité ou des sujets plus intemporels, qu‘il traite avec une patte à la fois journalistique et personnelle.

Extraits :

« […] et pourtant ils tirent à boulet rouge ce matin sur cette politique suicidaire occidental. Regardez un euro valait 63 roubles il y a 6 mois, 1 euro vaut 150 roubles aujourd’hui ! »

« On est passé de 63 à 150 ! Bruno le Maire (Ndlr : ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) qui souhaitait que cette monnaie s’effondre la voit aujourd’hui s’envoler. »

« Le dollar et l’euro ne vaudront bientôt plus un kopeck, le prix d’une arrogance tout simplement et d’un désastre militaire et financier. »

« Erdoğan précise d’ailleurs que la Turquie payera bientôt le gaz russe en roubles. »

« Progressivement nous confirme un spécialiste, le rouble va du reste s’imposer comme monnaie d’échange dans les tractations de carburant. Eh bien ! C’est ce que ma grand-mère a appelé tout simplement l’arroseur arrosé. »

« [..] les dirigeants qui nous conduisent aujourd’hui à la ruine, ces pseudos experts aux erreurs de calcul de stratégie hallucinante […] »

« Alors faites comme nous aujourd’hui, tous les jours, pour emmerder ce monde atlantiste, mondialiste… Entrez dans les magasins et demandez-leur si on peut payer en roubles [..] »

« Les gens ne sont plus dupes aujourd’hui de toutes ces tromperies gouvernementales et vous… qu’en pensez-vous ? »

Biographie succincte :

Richard Boutry, ex-journaliste et présentateur de TF1, Soir 3, France télévision et de la chaîne KTO.

Pendant 15 ans à France Tv et TV5 Monde comme présentateur.

Il fut également présentateur et journaliste TV chez FranceSoir.

Actuellement, il anime son site web « La Minute de Ricardo » ainsi que la chaîne YouTube « Richard Boutry ». Vous pouvez également le retrouver sur Facebook et autres plateformes.

