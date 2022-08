Citation | Quote : « …Ce sont eux, les véritables propriétaires du pays… » – Arès (2016)

« L’état a fait faillite et les groupes ont rachetés ses dettes. Ce sont eux, les véritables propriétaires du pays. Ils ont changé les lois. On est devenu plus libre : libre de se vendre, de se droguer, de crever. »

« Les gens votent encore pour un gouvernement mais ce sont les tours qui ont le pouvoir. »

Arès

Synopsis :

Dans un futur proche, l’ordre mondial a changé. À Paris, en 2035, la France connaît alors un chômage massif. Le pays est accablé par une pauvreté écrasante. La France fait désormais partie des pays pauvres. La population oscille entre révolte et résignation. De violents concours télévisé où les participants sont dopés en toute légalité, tentent de distraire la population pour éviter le désespoir et la révolte.

Un film coup de poing qui devrait heurter la sensibilité du spectateur grâce à une mise en scène terrifiante d’un Paris dévasté.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arès_(film)

Référence :

Film : Arès

Réalisation : Jean-Patrick Benes

Pays de production : France

Genre : Action, science-fiction, dystopique

Sortie : 2016

Photo :

