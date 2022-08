L’OMS renouvelle sa demande d’un traité mondial sur les pandémies, tandis que la Banque mondiale crée un fonds d’un milliard de dollars pour les passeports vaccinaux

Par : The Defender / Children’s Health Defense

Tandis que l’Organisation mondiale de la santé poursuit son projet de promulgation d’un nouveau traité international de préparation à la pandémie ou d’une révision de celui-ci, la Banque mondiale et d’autres organisations mettent en avant de nouveaux régimes de passeport pour les vaccins.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) poursuit son projet d’adoption d’un nouveau traité international de préparation aux pandémies ou d’une version révisée de celui-ci, malgré les difficultés rencontrées plus tôt cet été après que des dizaines de pays, principalement en dehors du monde occidental, se soient opposés au projet.

Le 21 juillet, au cours d’une réunion de l’organe intergouvernemental de négociation [Intergovernmental Negotiating Body (INB)] de l’OMS, une majorité d’États membres de l’OMS a convenu de mettre au point un instrument juridiquement contraignant sur la pandémie qui contiendra « des éléments juridiquement contraignants et non contraignants ».

STAT News a décrit l’accord, qui créerait un nouveau cadre mondial pour répondre aux pandémies, comme « l’appel à l’action le plus transformateur en matière de santé mondiale depuis que [the] l’OMS elle-même a été créée en tant que première agence spécialisée des Nations unies en 1948 ».

Pendant ce temps, le Forum économique mondial, l’Union africaine et la Banque mondiale – qui ont créé un fonds d’un milliard de dollars pour la « surveillance des maladies » et le « soutien contre les pandémies actuelles et futures » – élaborent leurs propres mécanismes de réponse aux pandémies, y compris de nouveaux cadres de passeport vaccinal entre pays.

Le « traité sur la pandémie » de l’OMS : qu’est-ce qui a été proposé et que signifierait-il ?

Les discussions en cours pour formuler un « traité sur les pandémies » nouveau ou révisé s’appuient sur le cadre international existant pour la réponse mondiale aux pandémies, le Règlement sanitaire international [International Health Regulations (IHR)] de l’OMS, considéré comme un instrument contraignant du droit international.

Le 1er décembre 2021, en réponse à des appels par divers gouvernements en faveur d’une « stratégie mondiale renforcée de lutte contre la pandémie » et signalant l’urgence avec laquelle ces entités agissent, l’OMS a formellement lancé le processus de création d’un nouveau traité ou d’amendement du IHR, au cours de Session spéciale – la deuxième seulement dans l’histoire de l’organisation.

Au cours de la réunion, qui s’est tenue les 10 et 11 mai, les 194 pays membres de l’OMS ont décidé à l’unanimité de lancer le processus, qui n’avait été discuté auparavant que de manière informelle.

Les pays membres se sont mis d’accord pour :

Le IHR, qui est relativement récent, a été adopté pour la première fois en 2005, à la suite de l’épidémie de SRAS-CoV-1.

Le cadre juridique du IHR est l’un des deux seuls traités contraignants auxquels l’OMS est parvenue depuis sa création, l’autre étant la Convention-cadre pour la lutte antitabac [Framework Convention on Tobacco Control].

Le cadre du IHR permet déjà au directeur général de l’OMS de déclarer une urgence de santé publique dans n’importe quel pays, sans le consentement du gouvernement de ce pays, bien que le cadre exige que les deux parties tentent d’abord de parvenir à un accord.

Les propositions relatives à un traité nouveau ou révisé sur les pandémies, présentées lors de la session ministérielle spéciale de l’OMS en mai, renforceraient « quelque peu » les pouvoirs de l’OMS en matière de pandémie, notamment en créant un « comité de conformité » qui émettrait des recommandations consultatives à l’intention des États.

Toutefois, selon le Daily Sceptic, si le IHR est déjà juridiquement contraignant, les amendements proposés en mai ne renforceraient pas les obligations ou exigences légales existantes :

« Les traités existants, comme l’ensemble (ou la plupart) du droit international, n’obligent pas réellement les États à faire autre chose que de parler à l’OMS et de l’écouter, et ils ne prévoient pas non plus de sanctions en cas de non-respect. »

Le Daily Sceptic note que l’un des risques découlant des négociations d’un nouveau traité ou d’une mise à jour est la codification potentielle de « la nouvelle orthodoxie de confinement pour les futures pandémies », qui « remplacerait les recommandations solides, fondées sur la science, antérieures à l’affaire Covid-19 » précédemment en place.

Selon le Dr Joseph Mercola, un tel traité accorderait à l’OMS « un pouvoir absolu sur la biosécurité mondiale, tel que le pouvoir de mettre en œuvre des identités numériques/des passeports vaccinaux, des vaccinations obligatoires, des restrictions de voyage, des soins médicaux standardisés et plus encore ».

Dr. Mercola a également remis en question une « approche unique de la réponse aux pandémies », soulignant que « les menaces de pandémie ne sont pas identiques dans toutes les parties du monde ». Selon lui, « l’OMS n’est pas qualifiée pour prendre des décisions en matière de santé mondiale ».

Des préoccupations similaires ont contribué, du moins en partie, à l’opposition aux propositions présentées lors de la session ministérielle spéciale, au cours de laquelle un bloc de pays essentiellement non occidentaux, dont la Chine, l’Inde, la Russie et 47 nations africaines, a empêché la finalisation d’un accord.

L’opposition va-t-elle s’estomper ?

Bien qu’aucun accord final n’ait été atteint lors de la réunion de mai, un consensus a été trouvé pour organiser une nouvelle session ministérielle spéciale de l’OMS plus tard cette année, éventuellement après l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS, prévue du 29 novembre au 1er décembre, rapporte Reuters.

Mxolisi Nkosi, ambassadeur d’Afrique du Sud auprès de l’ONU, a déclaré à l’assemblée ministérielle annuelle de l’OMS que la nouvelle session spéciale « examinerait les avantages d’une telle convention, d’un tel accord ou d’un autre instrument international ».

A ajouté M. Nkosi :

« La leçon la plus importante que nous a enseignée Covid-19 est probablement la nécessité de disposer de défenses collectives plus fortes et plus agiles contre les menaces sanitaires, ainsi que de renforcer la résilience pour faire face aux futures pandémies potentielles. »

À l’époque, l’ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l’ONU, Simon Manley, évoquant l’absence d’accord immédiat et le consensus pour organiser une nouvelle réunion, a tweeté : « Les négociations peuvent prendre du temps, mais c’est une étape historique vers la sécurité sanitaire mondiale. »

