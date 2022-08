Time : 1 mn 46 / [1/1]

Tous les jours Richard Boutry, ancien présentateur sur France Tv et TV5 Monde, vous propose une chronique d‘une minute sur des faits d‘actualité ou des sujets plus intemporels, qu‘il traite avec une patte à la fois journalistique et personnelle.

Extraits :

« […] en voyant toutes ces terres agricoles rachetées aujourd’hui par ces multinationales ; et Gates… figurez-vous devenu propriétaire de l’équivalent de six petits états européens […] »

« […] en développant de nourriture bas de gamme : OGM »

« […] en causant délibérément des pénuries alimentaires […] »

« […] Et bien sûr, rationnons plus en brûlant intentionnellement des terres afin de les racheter. En détruisant des cultures et des animaux dans le même processus. En détruisant le petit commerce de proximité. Tout cela pour faire table rase […] »

« […] cet épandage, vous voyez, géant venu du ciel […] »

« […] et en fin de compte, aboutissant à cette insécurité alimentaire permanente. »

« Oui condamnons ce mondialisme, macroniste et revenons comme ici aux vraies valeurs de la tradition de cette France profonde. »

Biographie succincte :

Richard Boutry, ex-journaliste et présentateur de TF1, Soir 3, France télévision et de la chaîne KTO.

Pendant 15 ans à France Tv et TV5 Monde comme présentateur.

Il fut également présentateur et journaliste TV chez FranceSoir.

Actuellement, il anime son site web « La Minute de Ricardo » ainsi que la chaîne YouTube « Richard Boutry ». Vous pouvez également le retrouver sur Facebook et autres plateformes.

Vidéo :

[1] Richard Boutry En Direct 18 Août Pourquoi ils nous abusent ? – Richard Boutry / YouTube

