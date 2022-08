Vaccin anti-Covid : Témoignage bouleversant de Laëtitia, hôtesse de l’air

Extrait vidéo…

Virginie Joron, députée européenne

« Je me suis vidée de mon sang. C’était affligeant. J’ai vu des caillots, des choses sortir de mon corps, à me demander si mon corps se décomposait. Ça a été horrible. Je n’ai jamais eu de souci de santé […] »

« […] mon médecin m’a répondu que c’était un effet normal, une réaction normale post-Pfizer. Puis, j’ai été voir mon gynécologue qui lui aussi m’a dit que c’était un effet normal. »

« Entre temps, j’ai eu pertes de mémoire, je n’arrivais plus à articuler, mon corps… j’avais des courbatures sur tout les avant-bras et des tremblements et des faiblesses sur les jambes, je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas sortir de mon domicile, je ne pouvais pas m’habiller que j’étais aussitôt tâchée. »

« C’était plus douloureux que mon accouchement »

Lors de la Conférence du Groupe Identité et Démocratie – Risques de vol post-vac – « Êtes-vous en sécurité à bord d’un avion ? » une hôtesse de l’air, Laëtitia, de 42 ans, mère célibataire, a témoigné (voir vidéo ci-dessus) le 5 juillet 2022 sur les effets secondaires du vaccin. « Pendant trente ans, j’ai eu un cycle régulier, comme une horloge. Vingt-huit jours de cycle, trois jours de règles. » Elle s’est fait vacciner par conscience sociétale : « Je l’ai fait comme bonne citoyenne » et de toute façon c’était soit le vaccin, soit le licenciement pur et simple.

Après sa première injection en avril 2021, quelques douleurs et deux jours de fièvre sont apparus mais sans gravité. En août, Laëtitia fait la deuxième injection et une semaine plus tard elle se retrouve avec dix-huit jours d’hémorragie.

Le constat est dramatique car cette hôtesse de l’air qui a passé six mois avec 40 % de son salaire et un loyer de 900 € fut obligée de déménager pour essayer d’assurer sa survie et celle de son enfant et aujourd’hui a de grosses difficultés financières.

Autour d’elle, beaucoup de collègues ont des effets secondaires et ne veulent pas dénoncer ce qui leur arrive :

« Elles ont des troubles gravissimes. Des règles qui durent depuis plus de neuf mois et ont dû se faire enlever l’utérus parce qu’elles avaient des douleurs insurmontables que j’ai eu aussi. C’était plus douloureux que mon accouchement. »

Pourtant, beaucoup continuent à travailler avec tous les dangers que cela comporte.

Mais la peur du licenciement, de se retrouver sans rien les pousse à continuer.

« Nous avons une fonction de sécurité à bord. Si nous avons un feu à bord, je ne peux pas appeler les pompiers, les faire venir. C’est moi le pompier dans l’avion. Si nous avons une émeute à bord, je suis l’agent de sécurité qui a été formé par le GIGN pour calmer les émeutes à bord. Si nous avons une tentative d’attentat terroriste, c’est à moi de faire front et de ne laisser personne accéder au cockpit. Nous avons des procédures de sécurité et de sûreté. Nous veillons aussi à ce qu’il n’y ait aucun colis abandonné suspect ou qu’il soit un fil qui déborde, qui puisse amener cet avion à un crash. Nous avons aussi l’obligation d’apporter des secours à n’importe quel passager qui fait un malaise, que ce soit un AVC, un infarctus du myocarde ou accouchement à bord. Je dois être à 100% de ma forme physique et mentale pour pouvoir accepter, encaisser et réagir face à une difficulté. »

« Êtes-vous en sûreté à bord d’un avion ? » Conférence de la députée allemande Christine Anderson !

Pour être hôtesse de l’air, il faut être à 100% de ses capacités.

