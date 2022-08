Rodéos urbains : le tamponnage utilisé par la police anglaise

Time : 3 mn 02 / [1/2]

Le rodéo urbain ou rodéo motorisé ou rodéo sauvage ou encore « cross bitume » est un comportement illégal sur la voie publique réalisés sur des deux-roues motorisés ou des quads, au mépris des règles de prudence et du code de la route et qui compromet la sécurité des usagers et des riverains.

Cette délinquance de zone urbaine en pleine expansion s’étend désormais à certaines campagnes et constitue une nuisance pour les habitants.

La nuisance peut notamment se manifester par le bruit ainsi que des riverains blessés ou tués.

En Angleterre, ce sont principalement les unités « scorpions » qui sont formées à cette technique de tamponnage.

Mais là-bas, cette méthode n’est pas utilisée pour contrer le rodéo urbain mais pour répondre à l’augmentation du vol à l’arraché en deux roues.

En 2018, dès l’application de la technique du tamponnage dans le pays, l’Angleterre a observé une baisse de 36% des délits en scooter par rapport à l’année précédente.

« On n’a pas le droit de les pourchasser »

Bien que la technique de tamponnage se soit développée en Angleterre, son utilisation reste rare. Entre avril 2020 et avril 2021, la police londonienne a effectué 17 tamponnages sur des deux-roues et 48 sous d’autres véhicules.

En France, en cas de chute du conducteur, c’est la responsabilité des policiers qui est engagée. Cela représente un problème pour les forces de police, qui voient leurs actions limitées, notamment au niveau des arrestations.

« On n’a pas le droit de les pourchasser pour une raison essentielle : c’est que tout d’abord, on ne peut pas compromettre la sécurité de l’auteur du rodéo, qui forcément va prendre des risques, il va prendre des risques pour lui-même et aussi pour les usagers de la route, et les collègues eux-mêmes vont prendre des risques pour interpeller l’individu », explique Camille Jacquot, commissaire adjointe et cheffe du service de voie publique.

Deux nouvelles jeunes victimes de rodéos urbains enflamment une nouvelle fois les débats sur ces comportements extrêmement dangereux de jeunes en deux-roues ou quads qui déferlent sur la voie publique.

Pourtant en France, beaucoup souhaiteraient avoir recours à cette technique pour lutter contre le rodéo urbain, passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.

« Il faut autoriser le contact tactique comme à Londres ! Ça va bien les calmer, ces voyous. »

En Angleterre, pour arrêter les deux-roues, les policiers ont recours à ce qu’ils appellent la « technique de tamponnage ».

En France, nombreux sont ceux qui réclament la généralisation de cette technique pour lutter contre les rodéos urbains.

