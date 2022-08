Climat : la nouvelle escroquerie ! – Richard Boutry

Time : 2 mn 48 / [1/2]

Tous les jours Richard Boutry, ancien présentateur sur France Tv et TV5 Monde, vous propose une chronique d‘une minute sur des faits d‘actualité ou des sujets plus intemporels, qu‘il traite avec une patte à la fois journalistique et personnelle.

Extraits :

« Mais à y réfléchir, on est en fait, nous humains, quasiment le carbone qu’ils souhaitent réduire. »

« Vers 1070, on traversait même la Seine et le Rhin à pieds secs. Les écrits du Moyen Âge le prouvent. Ce qui remet grandement la thèse centrale qui tient le haut du pavé depuis la création du GIEC. »

« Et les chiffres parlent également d’eux-mêmes. Juillet 2022, cette année n’a pas été le mois le plus chaud depuis un siècle. C’est faux ! Il est en cinquième position, derrières : 1983, 2003, 2006 et 1947… l’un des plus chauds jamais enregistrés en France. »

« […] il y a des périodes comme à l’époque des dinosaures où le CO 2 a même été quatre fois plus important qu’aujourd’hui. »

« […] le GIEC, un organe rattaché à l’ONU, à Bill Gates, qui dicte la parole de la presse complice de nos piteux dirigeants. »

« Maintenant eux, ils veulent dépeupler la Terre des personnes dites inutiles. »

Biographie succincte :

Richard Boutry, ex-journaliste et présentateur de TF1, Soir 3, France télévision et de la chaîne KTO.

Pendant 15 ans à France Tv et TV5 Monde comme présentateur.

Il fut également présentateur et journaliste TV chez FranceSoir.

Actuellement, il anime son site web « La Minute de Ricardo » ainsi que la chaîne YouTube « Richard Boutry ». Vous pouvez également le retrouver sur Facebook et autres plateformes.

Bonus…

Time : 51 mn 35 / [2/2]

Film basé sur le documentaire « The Great Global Warming Swindle » de Martin Durkin.

Le CO2 ne serait pas la cause du réchauffement climatique, mais la résultante d’un système climatique très complexe dont le principal moteur serait le Soleil.

Un documentaire à voir absolument en ces temps où nos chers politiques nous abreuvent de taxes pour sauver la planète !

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

