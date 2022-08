La grande histoire des châteaux forts

Time : 53 mn 58 / [1/1]

Synopsis :

Empreints de mystère et de grandeur, les châteaux forts témoignent de la civilisation médiévale et recouvrent une réalité complexe. En voyageant de châteaux en châteaux, des confins de l’Espagne aux montagnes de la Suisse, des landes d’Écosse aux bords de la Dordogne, et grâce aux modélisations en 3D, ce film retrace mille ans de construction militaire médiévale…

Les méthodes de construction et les techniques de siège vont connaître une évolution incessante, dans une course effrénée à l’efficacité optimale contre les envahisseurs. Au 11ème siècle, apparaissent les premiers châteaux que l’on pourra qualifier de « forts », imprenables avec leurs remparts et leurs tours d’angle. Mais ce bâtiment militaire, est aussi la demeure de l’autorité, du seigneur. Il devient le symbole d’une féodalité en plein développement…

A partir du 14ème siècle, les châteaux forts perdent leur importance devant l’efficacité de l’artillerie qui brise désormais toutes les murailles et les architectes militaires adaptent la forme des châteaux pour contrecarrer les nouvelles techniques de siège.

Les 16ème et 17ème siècles consacrent la fin des châteaux forts.

L’art de la guerre a évolué en même temps que les structures sociales. Désormais, les villes fortifiées et les nombreuses armées sont plus efficaces pour défendre le royaume. Les châteaux deviennent peu à peu la résidence de seigneur dont l’autorité s’efface au profit de celle du Roi. Ils se transforment en résidences luxueuses. Le château n’a alors plus rien de « fort ».

Château de Castelnau-Bretenoux – Prudhomat / Occitanie – Lot

Origines :

L’historien Charles Coulson considère que c’est l’accumulation des richesses et des ressources (comme la nourriture) qui a conduit à la nécessité de structures défensives. Les premières fortifications apparaissent dans le Croissant fertile, la vallée de l’Indus, en Égypte et en Chine, où les implantations étaient protégées par de grandes murailles.

L’Europe du Nord fut plus lente que l’Orient à développer des structures défensives et il faut attendre l’Âge du bronze pour y voir le développement de castros qui se multiplièrent pendant l’Âge du fer. Ces structures différaient de leurs homologues orientaux en privilégiant comme matériau de construction des travaux en terre plutôt que la pierre. Certains terrassements en terre existent toujours, mis en évidence par des palissades et des fossés.

En Europe, les oppidums se sont développés au 2ème siècle av. J.-C. : bien que primitifs, ils ont été efficaces jusqu’à l’utilisation intensive d’engins de siège et d’autres techniques de siège, comme à la bataille d’Alésia. Les fortifications romaines, les castra, variaient depuis la construction temporaire des armées en campagne, aux ouvrages en pierre permanents, comme le mur d’Hadrien.

Source :

Vidéo :

Photo :

Pour illustration : Photo d’en-tête | Château du Théret / commune de La Saunière / la Creuse – Région Nouvelle-Aquitaine