Maintenant place à la dictature climatique !

Time : 16 mn 30 / [1/1]

Synopsis :

L’homme étouffe la planète. Elle a de la fièvre. La vie sauvage n’y trouve plus sa place, elle recule face aux agressions incessantes des activités humaines.

Les paysages sont remodelés par le développement agricole et urbain, et la biodiversité s’éteint sous la pression de la pollution et du changement climatique.

Il y a urgence et chacun le sait.

Selon le dernier rapport du Groupe International d’Experts pour le Climat, le GIEC, pour parvenir à atteindre l’objectif de limiter la hausse des températures à 1.5 degrés d’ici à 2030, il nous faudra réduire de 43 % nos émissions de gaz à effet de serre.

43 %, c’est énorme, et jusqu’à maintenant, le monde n’a fait aucun progrès.

Année après année, la situation s’aggrave, sans que personne ne bouge, et année après année, le risque augmente pour les autorités de devoir imposer des mesures brutales aux populations, quand la situation deviendra insoutenable.

Pas très loin de chez nous, aux Pays-Bas, c’est ce qui est en train de se passer.

Le spécialiste historique de la tulipe est aussi le premier producteur de viande d’Europe.

Depuis plusieurs années, il est confronté à une grave crise environnementale, la pollution aux nitrates, qui empoisonne la vie des habitants et lui vaut des problèmes avec la justice.

La situation a tellement dégénéré que le gouvernement a été sommé en 2019 de prendre des mesures d’urgence qui ne plaisent pas du tout aux éleveurs, désignés comme responsables.

Les cas des Pays-Bas n’est pas unique, et son modèle agricole fondé sur l’élevage intensif n’est pas non plus isolé, il se pourrait donc que d’autres pays en viennent à utiliser les mêmes moyens.

MoneyRadar

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

Pour suivre MoneyRadar :

Discord : https://discord.com/invite/kdK994MXrC

Telegram : https://t.me/moneyradar_canal

TikTok : https://www.tiktok.com/@money_radar

Twitter : https://twitter.com/MoneyRadar_FR

YouTube : https://www.youtube.com/c/MoneyRadar

Mail : contact@moneyradar.org

Vidéo :

[1] Maintenant place à la DICTATURE CLIMATIQUE! – MoneyRadar / YouTube

Photo :

Pour illustration