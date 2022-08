La Technologie Sociale De La Chine, Dont J’ai Une Peur Bleue

Time : 13 mn 38 / [1/3]

Le gouvernement chinois considère la démocratie et les droits de l’homme comme sa plus grande menace. Craignant de perdre son monopole du pouvoir en cas de libéralisation politique, il met en place un réseau ultramoderne de surveillance de l’État, des systèmes sophistiqués de notation sociale et de censure de l’internet. Le parti est en train de créer un système de contrôle électronique de masse à une échelle sans précédent qui m’horrifie !

Maintenant, voyons les choses étape par étape.

Monde fantastique

Time : 4 mn 40 / [2/3]

Cette vidéo date du 17 octobre 2019.

Les grandes entreprises nous espionneraient plus que l’Etat ?

« Certainement », répond Jean-Gabriel Ganascia, expert en intelligence artificielle, président du comité d’éthique du CNRS : si les pratiques de l’Etat sont encadrées, « ces grandes entreprises, elles, font un peu ce qu’elles veulent avec les données que nous leur fournissons, sur les réseaux sociaux par exemple ou avec internet, où nous sommes notés en permanence ».

Envoyé Spécial

[Ndlr] : Depuis 2019, ces mesures liberticides ont considérablement évoluées.

Time : 12 mn 33 / [3/3]

Cette vidéo date du 4 mai 2020.

« Il y a une réelle possibilité d’abus de pouvoir des gouvernements. »

Comme un virus, l’idéologie du tout sécuritaire se répand à la mesure d’une révolution numérique à la puissance exponentielle. Va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects ? Quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer ?

ARTE

À l’occasion de ses vœux 2022 aux Français, Emmanuel Macron insistait sur la responsabilité de chacun, principalement en se faisant vacciner :

« Être un citoyen libre, et toujours être un citoyen responsable pour soi et pour autrui. Les devoirs valent avant les droits. ».

L’itinéraire bien huilé de l’État français pour amorcer une forme de crédit social, à l’image du climat de contrôle des autorités chinoises.

Une dystopie à la française ?

Nexus

