Vers une « tyrannie numérique », refermant son emprise sur nos vies ? Comment y mettre fin : « La force de l’unité » – Peter Koenig

Le 10 août, Paul Craig Roberts a écrit [1] :

« Les gens aiment la révolution numérique. Cela leur permet de travailler à domicile et d’éviter les trajets stressants et la politique de bureau. Les jeunes adorent leurs téléphones portables qui les connectent au monde. Pour les écrivains, Internet offre, pour l’instant, une audience beaucoup plus large que celle qu’un chroniqueur syndiqué pourrait obtenir. Mais alors que nous apprécions et nous délectons de ses avantages, la tyrannie inhérente à la révolution numérique resserre lentement son emprise sur nos vies. »

Il a mis le doigt sur le problème.

Pendant ce temps, en Suisse – pays hôte et paradis du WEF (The World Economic Forum / Forum économique mondial), de l’OMS, de la BRI (Banque des règlements internationaux également appelée Banque centrale de toutes les banques centrales), ainsi que la plaque tournante du cartel bancaire international et plus encore – des scénarios de blackout à venir sont diffusés dans les médias et simulés sur ordinateurs.

C’est aux nouvelles aujourd’hui – toutes les heures. Des propos alarmistes, ou réels ? Quoi qu’il en soit, les gens débattent des conséquences potentielles d’un tel blackout, ou de plusieurs blackouts à venir – prévu dans un hiver froid, très froid.

Des rapports similaires proviennent d’Allemagne et de France – et peut-être de la plupart des pays de l’UE (Union européenne). Cela pourrait-il être un effort concerté du WEF (The World Economic Forum) ? N’oublions pas que Mme Ursula Von der Leyen, présidente non élue de la Commission européenne, est membre du conseil d’administration du WEF (The World Economic Forum). Et vous devriez savoir que BlackRock, Vanguard Group, StateStreet, ainsi que de nombreuses institutions bancaires et financières privées de premier plan le sont aussi. Tout est lié. Rappelez-vous ? Il n’y a pas de coïncidences. Voir la Direction du WEF.

Capacité de réserve d’électricité suisse – 1 heure. Disent-ils.

Tout… les infrastructures, les transports publics, Internet, les services de téléphonie mobile, les supermarchés, les services bancaires, les distributeurs automatiques de billets et surtout les comptes bancaires électroniques seraient « hors services » – dans l’extrême, les comptes bancaires pourraient éventuellement être effacés, selon qui serait touché par cette suppression.

Les hôpitaux et autres services vitaux seraient exclus du blackout(s) – comment cela se fait-il ? Une panne d’électricité gérée ?

Maintenant, la lutte est engagée, du moins dans le débat simulé – qui peut être considéré et veut être considéré comme un « service vital ». Ce serait risible, si ce n’était pas si triste.

La demande de renseignements a apparemment été multipliée par dix à vingt au cours de l’année, selon à qui vous demandez ou écoutez.

Depuis une semaine environ, les médias nous disent que les gens achètent des génératrices pour leur domicile dans l’espoir de devenir autonomes en électricité . Les marchands de ces machines sont désespérés. Ils manquent de personnel et ont de longues listes d’attente… Ils ne savent pas comment servir leurs nouveaux clients. La demande a apparemment été multipliée par dix ou vingt au cours de l’année, selon votre interlocuteur.

De nombreux fournisseurs de bois de chauffage sont en rupture de stock pour l’année.

Ces gens ne se rendent-ils pas compte qu’un groupe électrogène à domicile ne ramènerait pas Internet, les connexions des téléphones portables, les distributeurs automatiques de billets, les comptes bancaires numériques, les systèmes de transport, les grandes surfaces de produits alimentaires, les restaurants, etc.… ?

Les générateurs domestiques auraient besoin de carburant pour fonctionner. S’il y a des pénuries d’énergie – n’oublions pas, des pénuries générées artificiellement et arbitrairement – l’un des nombreux outils pour contrôler [Ndlr] et dominer les masses. Il y aurait très probablement également des pénuries de pétrole, d’essence, et de combustible, pour faire fonctionner les génératrices.

Pourquoi ne pas plutôt acheter des bougies, des piles, des denrées non périssables et des vêtements chauds ?

Il y a littéralement une ruée vers les sources potentielles d’énergie pour l’usage individuel, au mieux pour l’utilisation familiale.

Jusqu’à présent, il n’y a guère trace de solidarité croissante entre les peuples, pour construire un front commun contre les tyrans de l’énergie.

Le même culte luciférien qui crée des pénuries alimentaires par le biais de sécheresses, d’inondations, d’incendies très probablement provoqués par les conditions météorologiques – CHANGEMENT CLIMATIQUE, méfiez-vous ! Et par des oligarques et des géants financiers qui achètent et détruisent des terres agricoles dans le monde entier, créant ainsi la famine, la misère et la mort.

La météo artificielle est difficile à prouver. Seules des preuves circonstancielles, à savoir « cui bono » (qui en profite), indiquent quelques très bonnes raisons à ces phénomènes météorologiques prolongés et extrêmes : des vagues prolongées de chaleur et de sécheresse, ainsi que des crues soudaines menaçantes et détruisant la vie et les cultures vivrières, pourraient indiquer qu’il y a un dessein inavoué dans la météorologie militaire de style DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Voir : [2] [3] et [4].

La DARPA est un groupe de réflexion de stratégie militaire qui est lié au Pentagone. Wikipédia le décrit comme suit [5] :

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) (« Agence pour les projets de recherche avancée de défense ») est une agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire.

La météorologie militarisée est l’un des armements les moins visibles, mais des plus meurtriers de l’histoire récente.

La cabale noire, ou la Bête, pour ainsi dire, compte avec l’égocentrisme humain, chacun pour soi, au lieu d’un réveil de mouvement de masse solidaire. C’est ainsi qu’ils croient qu’ils gagneront la bataille pour la tyrannie mondiale.

De tels blackouts – faux ou réels – peuvent déclencher un réveil chez ces jeunes « progressistes », mal informés, qui se réjouissent de la numérisation, du codage QR de tout, qui mourraient d’envie de faire avancer encore plus vite la 4ème Révolution Industrielle de Klaus Schwab – ils pourraient enfin voir la lumière, la vraie lumière d’éveil dans l’obscurité imposée, quand leur argent et leur liberté disparaîtront dans une tyrannie numérique.

Pour couronner le tout, certains scientifiques-professeurs de haut niveau des universités suisses de l’Ivy League ont apparemment participé à une étude internationale sur l’eau de pluie, qui a conclu que l’eau de pluie était toxique et ne devrait en aucun cas être utilisée comme eau potable. Nous y voilà. En cas de pénurie d’eau (artificielle bien sûr, la Suisse étant considérée comme le château d’eau de l’Europe), en aucun cas vous devriez recueillir et boire de l’eau de pluie. C’est dangereux.

Eh bien, peut-être qu’ils pensaient aux polluants des chemtrails….

Enfin, si nous, en solidarité, abandonnons le système du Culte des Ténèbres, le système monétaire de la Bête – laissons la Bête être la Bête – pendant que nous occupons nos terres agricoles, et que nous nous élevons comme un mouvement humain massif vers la lumière réelle – surpassant de loin leur lumière artificielle à base de carburant dans leur obscurité éternelle. Nous entrevoyons peut-être un avenir prometteur.

Cela n’est peut-être pas aussi difficile qu’il y paraît – dès que nous réalisons la force de l’unité, de tirer sur une ficelle de solidarité, une toute nouvelle panoplie d’opportunités peut s’ouvrir en harmonie, en inspirant de nouvelles opportunités sous la bannière de la Paix et de l’Amour.

Peter Koenig

Biographie succincte :

Peter Koenig est analyste géopolitique et ancien économiste principal à la Banque mondiale et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), où il travaille depuis plus de 30 ans sur l’eau et l’environnement dans le monde entier. Il donne des conférences dans des universités aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Il écrit régulièrement pour des revues en ligne et est l’auteur de « Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed » ; et co-auteur du livre de Cynthia McKinney « When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis » (Clarity Press – 1er novembre 2020).

Il est associé de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation.

