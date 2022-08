Alexandre Douguine, tel qu’il est réellement ! [Breizh-Info – TVLibertés – Richard Boutry]

Time : 3 mn 29 / [1/2]

Information exclusive sur l’assassinat de Daria Douguina, fille du philosophe et géopoliticien, Alexandre Douguine [entre 2 mn 13 et 2 mn 47].

Time : 23 mn 01 / [2/2]

Entretien Breizh-Info de septembre 2019.

Synopsis :

Alexandre Douguine était-il directement visé par le terrible attentat terroriste qui a coûté la vie à sa fille, la journaliste Daria Douguine ?

En attendant d’avoir les premiers éléments de réponse, TVLibertés vous propose de découvrir la réalité de la pensée du philosophe et intellectuel russe, chantre de l’eurasisme.

En septembre 2019, il fait part, en exclusivité et sans filtre, de son vécu personnel et de son analyse philosophique et politique de la fin de l’Union soviétique.

Dans cet entretien réalisé pour Breizh-Info, il déclare que « le libéralisme occidental est peut-être encore pire que l’URSS ».

Dans un français impeccable, Alexandre Douguine apparaît à mille lieux des fantasmes, mensonges ou visions complotistes des « spécialistes » de la Russie qui inondent actuellement les médias mainstream et qui ajoutent souvent le grotesque au discrédit.

Un document à découvrir avec l’aide et l’autorisation du site alternatif Breizh-Info. D’autres entretiens sont disponibles en consultant breizh-info.com.

TVLibertés

La réaction d’Alexandre Douguine à la suite du décès de sa fille

Daria Douguina (1992 – 2022)

Le père de la journaliste tuée Daria Douguina, Alexandre Douguine a réagi pour la première fois à la mort de sa fille et a remercié ceux qui ont transmis leurs condoléances.

Le fondateur de la chaîne Tv Tsargrad Konstantin Malofeev a publié le communiqué à la demande d’Alexandre Douguine lui-même. Dans ce dernier il a expliqué que sa fille était « une magnifique jeune fille orthodoxe, patriote, correspondante de guerre, expert sur les grandes chaînes de TV, philosophe » et a remercié ceux qui ont exprimé leurs condoléances et leur soutien.

Alexandre Douguine a remarqué qu’elle n’avait jamais appelé à la guerre et à l’usage de la force, et affirmé qu’elle a été tuée par traîtrise, par derrière.

Cependant cela ne le brisera ni lui-même, ni le peuple russe qui souffre de ce meurtre.

« Ils voulaient briser notre volonté par la terreur sanglante contre les meilleurs et les plus fragiles d’entre nous. Mais ils n’y parviendront pas. Nos cœurs ne veulent pas la vengeance ou la punition – c’est trop mesquin, pas russe. Nous ne voulons que notre Victoire. Ma fille a donné sa vie sur son autel. Gagnez, s’il vous plaît ! », écrit Alexandre Douguine dans son communiqué.

La cérémonie d’adieux a eu lieu le 23 août au centre de télécommunications Ostankino à Moscou.

La fille d’Alexandre Douguine, le géopoliticien dont les idées sont considérées comme étant influentes auprès du président russe Vladimir Poutine, a été assassinée à Moscou. Son père était visé par l’attentat et un concours de circonstances a fait qu’il a, pour sa part, échappé à celui-ci.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

Source :

https://www.breizh-info.com/2022/08/23/207031/christian-bouchet-contrairement-a-ce-que-je-peux-lire-ici-et-la-alexandre-douguine-nest-pas-un-nationaliste-russe-bien-au-contraire-interview/

Vidéo :

[1] Richard Boutry En Direct 23 Août Urgent : 2 informations en exclu ! – Richard Boutry / YouTube

[2] Exclusif – Alexandre Douguine, tel qu’il est réellement ! (entretien Breizh-Info du 09/19) – Chaîne officielle TVLibertés / YouTube

Photo :

