NDE | EMI : Je reviens de l’au-delà – Enquête sur une énigme

Expérience de mort imminente, enquête sur une énigme

À Temps Présent, vous le savez, on a solidement les pieds sur terre, on se sent à l’aise dans la confrontation avec les faits et le réel, il n’était donc pas facile d’empoigner le reportage que nous vous proposons ici. Il est question de vie et de mort, de conscience et d’inconscience. Les récits que vous allez entendre vont vous troubler, comme ils nous ont troublés.

Ces récits ont été vécus par ceux qu’on appelle désormais des « expérienceurs ». Ils et elles sont des centaines de milliers à travers le monde, il est même très probable que certains fassent partie de votre entourage. Leur expérience, c’est celle de la mort imminente. Victimes d’arrêt cardiaque, ou des fonctions cérébrales, parfois après un long coma, ils sont rescapés, certains disent même ressuscités. Parfois déclarés cliniquement morts, comme Patricia que vous allez entendre dans ce reportage, ils sont revenus à la vie et ils racontent. Tous parlent de décorporation, de chaleur, d’amour et de lumière, de rencontre avec les défunts et de bien d’autres choses encore.

Ces récits extraordinaires sont aussi vieux que l’humanité. Mais si Myriam Gazut et Olga Baillif ont choisi de tourner ce reportage, c’est que désormais, les scientifiques prennent très au sérieux l’expérience de mort imminente. Les hypothèses qui pourraient l’expliquer n’ont livré aucun résultat concluant. Le mystère demeure.

Vous l’avez entendu, les personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente en reviennent le plus souvent profondément transformées. Certaines affirment avoir développé des qualités qu’on pourrait qualifier de paranormales : capacité à guérir son prochain, à communiquer avec les défunts ou encore intuition surdéveloppée.

Expérience de mort imminente, aux frontières du paranormal.

Nous avons pensé que ce thème dérangeant et bouleversant méritait une suite. Que deviennent en effet ces femmes et ces hommes qui ont été victimes d’arrêt cardiaque, ou des fonctions cérébrales, un coma, et qui en sont rescapés, certains disent même ressuscités. Parfois déclarés cliniquement morts, ils sont revenus à la vie. Vous avez entendu leurs récits. Et après ? Et bien, vous allez retrouver Patricia et Laurence, et faire la connaissance de Carine : toutes trois ont développé des facultés que les scientifiques qualifient de « paranormales ».

Ces rescapées évoquent une nouvelle hypersensibilité, des dons acquis de guérison. Laurence est ainsi capable de retrouver des corps disparus et collabore avec la gendarmerie, nous l’avons vérifié. Plus étonnant encore : elles évoquent des dons de médiumnité, une capacité à transmettre de l’information en provenance de personnes défuntes. Myriam Gazut et Olga Baillif se sont bien sûr tournées vers les scientifiques, pour obtenir des réponses.

Pour être tout à fait complet, et certains d’entre vous nous l’ont fait remarquer à juste titre, il convient de mentionner aussi que certaines expériences de mort imminentes sont dites négatives. Celles et ceux qui en reviennent évoquent au contraire de grandes souffrances, et une expérience terrifiante, qualifiées même « d’enfer ». Selon les chercheurs, 4 à 5% des EMI sont des expériences négatives.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

https://www.coma.uliege.be

Reportage : Olga Baillif et Myriam Gazut.

Image : Hughes Firmann.

Son : Santi Serra.

Montage : Véronique Rotelli.

Illustration sonore : Frédéric Demilliac.

Mixage : Benoît Mayer.

Pour partager votre témoignage d’expérience de mort imminente avec le Coma Science Group de Liège, merci d’envoyer un e-mail à nde@uliege.be

