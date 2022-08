Emmanuel Macron nous prépare un Pass énergétique… Un crédit social à la chinoise !

Time : 12 mn 46 / [1/2]

Extraits :

« […] c’est complètement même un crédit social à la chinoise. On vous donne des droits : plus ou moins de droits, en fait des obligations, des contraintes ; si vous êtes plus ou moins un bon citoyen et vous avez plus ou moins de points de vie en quelque sorte. Vous pouvez même vous échanger des points, vous les racheter. »

« C’est un monde totalement orwellien et affreux qu’ils veulent bâtir. »

« « […] et si on mettait en place une carte carbone ? » Question faussement naïve. » »

« […] l’article nous dit : « C’est comme une carte bancaire […]. Un quota pour chaque individu. Une fois le quota épuisé, il ne serait plus possible de consommer sauf à devoir payer ». Donc là, vous comprenez tout de suite que certains pourront continuer de consommer ; que ce soient des achats de tous les jours, de l’énergie ou des loisirs, des transports. D’autres ne pourront pas ! Les plus pauvres bien sûr et les classes moyennes. »

« Alors, l’article précise, je cite : « Il serait possible d’acheter et de revendre des points. ». Et moi, j’aoute des points de vie. Parce que votre alimentation, votre chauffage, vos transports… C’est votre vie, tout simplement ! Ce n’est rien d’autre que votre vie. Donc en fait, vous pourrez acheter ou vendre des points de vie. On commence à rentrer dans ce genre de monde. »

« Alors, en plus, nous précise l’article, je cite : « avec une carte carbone, le quota à louer à chaque individu serait revu chaque année à la baisse. ». [..] donc en fait chaque année, en tout cas pour les plus pauvres ; les autres pourront payer. Et bien, vous aurez de moins en moins de liberté… évidemment ! »

« L’article évoque déjà quelques pistes qui très récemment commencent à se mettre en place. Il évoque la Suède. Il y a une carte qui va sortir, la future carte… je cite : « ‘DO Black’ qui permettra de bloquer des achats une fois un certain seuil d’émissions dépassé. » »

« […] Ils prennent les prétextes des sanctions anti-russes, des pénuries énergétiques, de la guerre en Ukraine… pour développer et accélérer tout cela ; mais c’est une vieille idée mondialiste. J’ai retrouvé un vieil article […]. C’est un article qui date de 2009, sur justement la carte carbone. Ça s’appelle déjà comme cela. C’est exactement là-même ! […] Ils expliquent la genèse de cette idée, je cite : « Cette idée a été développé à partir de 1996 », écrivent-ils, « par un groupe d’économistes anglais. Le projet ensuite a été relayé à la Chambre des communes par un député travailliste qui en 2006 a déposé un projet de loi en ce sens. Et en France, l’idée a été évoqué lors du Grenelle de l’environnement. ». Donc, c’était tout au début du mandat de Nicolas Sarkozy vers 2008. Vous voyez, on est bien avant la guerre d’Ukraine, les pénuries énergétiques, les sanctions anti-russes, etc… » »

Florian Philippot

Bonus…

Time : 12 mn 51 / [2/2]

Emmanuel Macron annonce le Pass énergétique ! – Maître Fabrice Di Vizio (avocat).

