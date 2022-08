Explosions : Comparaison de Taille | Explosions Size Comparison | 3D

Time : 2 mn 23 / [1/1]

Synopsis :

Dans cette vidéo comparative, les explosions les plus connues de tous les temps, créées par l’Homme.

L’animation commence par l’impact minimal d’un petit pétard (50 cm) et culmine avec la force mortelle de la « Tsar Bomba », la bombe atomique la plus puissante jamais déclenchée (80 kilomètres).

Cette animation a été créé avec le logiciel « Unreal Engine 5 » (moteur de développement d’animation 3D informatique pour l’industrie du jeu vidéo, du cinéma ou de la télévision).

Original :

In this video i compared the most knows Explosions of all time created by Humans. This animation is created with Unreal Engine 5.

RED SIDE

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

[1] EXPLOSIONS Size Comparison | 3D – RED SIDE / YouTube

