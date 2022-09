Time : 1 mn 55 / [1/2]

Tous les jours Richard Boutry, ancien présentateur sur France Tv et TV5 Monde, vous propose une chronique d‘une minute sur des faits d‘actualité ou des sujets plus intemporels, qu‘il traite avec une patte à la fois journalistique et personnelle.

Extraits :

« […] après avoir quand même fait rénover son bureau à l’Elysée pour 930 000 euros, une grande partie de la population aujourd’hui a du mal à boucler les fins de mois ; et ils viennent nous parler donc comme la semaine dernière de la fin de l’abondance. »

« 90 invités… dont Jack Lang, Attali… pour son année voyage présentiel avec deux Falcon et jet privé. Maintenant ses sbires nous encouragent à manger, nous français, vous l’avez entendu la semaine dernière, du lait de cafard, qui aurait des vertus paraît-il exceptionnel nutritive. Non ! Mais vraiment ils nous prennent pour des cons et des pouilleux surtout. »

« Alors que les français doivent se serrer la ceinture, Macron verse aujourd’hui près d’un milliard d’euros à Zelensky. On se demande bien ce qui pousse notre clown national à être vraiment aussi généreux avec l’argent des autres. L’argent des Français, votre argent ! »

Biographie succincte :

Richard Boutry, ex-journaliste et présentateur de TF1, Soir 3, France télévision et de la chaîne KTO.

Pendant 15 ans à France Tv et TV5 Monde comme présentateur.

Il fut également présentateur et journaliste TV chez FranceSoir.

Actuellement, il anime son site web « La Minute de Ricardo » ainsi que la chaîne YouTube « Richard Boutry ». Vous pouvez également le retrouver sur Facebook et autres plateformes.

Bonus…

Time : 1 mn 34 / [2/2]

TOP 5 des dépenses de L’Elysée.

Vidéo :

[1] Richard Boutry En Direct 31 Août Du lait de cafard pour les sans dents ! – Richard Boutry / YouTube

[2] TOP 5 des dépenses de l’Elysée – Contribuables Associés / YouTube

