8 types de caractère et leurs caractéristiques

Il existe différents types de caractères et chacun possède certaines caractéristiques, du colérique au passionné, en passant par le flegmatique ou le sentimental. Apprenez-en plus ici.

Le caractère est une composante de notre personnalité qui se définit comme un ensemble de caractéristiques, prises comme une unité et comme un tout, qui nous distinguent. Le caractère représente un « quelque chose » fondamentalement variable, commun à toutes nos actions et à tous nos comportements. On doit le considérer comme une propriété ajoutée plutôt que comme quelque chose de congénital, simple et immuable (Allers, 1943).

Essayons de ne pas confondre caractère et tempérament. La principale différence entre les deux est que le tempérament est inné, biologique et non modifiable, tandis que le caractère est appris et modifiable. Tout au long de la vie, notre caractère peut changer en fonction des expériences, de l’environnement, des relations, des moments de vie, entre autres.

Nous allons ici analyser les différents types de caractères qui existent.

Types de caractères

Les typologies de caractères varient d’un auteur à l’autre. Dans cet article, nous nous concentrerons sur ceux de René Le Senne (cités dans Fernández, s.f). Avant de décrire la proposition de Le Senne, définissons quelques notions clés qui y figurent :

Émotionnel (E) : fait référence à la capacité de s’émouvoir facilement.

Non émotionnel (nE) : fait référence à la difficulté à s’émouvoir.

Primaire (P) : signifie que les impressions ont un effet sur le comportement au moment de l’excitation. On réagit rapidement aux offenses, mais on les oublie vite.

Secondaire (S) : signifie que les impressions influencent un moment après l’excitation. On met beaucoup plus de temps à réagir à une offense, mais il est plus difficile de l’oublier.

Actif (A) : désigne la personne ayant un besoin d’agir. Les obstacles renforcent son action.

Non actif (nA) : caractérologiquement parlant, c’est cette personne qui est découragée par l’obstacle. Elle est inactive, agit avec effort et s’use. Elle hésite, se décourage et abandonne.

1. Caractère colérique (émotionnel, actif, primaire)

La personne avec ce type de caractère est active et aime le sport. Elle est combative, persuasive et enthousiaste. Elle a tendance à communiquer ce qu’elle pense, à commander et à dominer. Par ailleurs, elle a des idéaux élevés et un talent pour l’improvisation. Elle a parfois tendance à être dispersée et à laisser des projets inachevés.

Comment est son intelligence ?

Son intelligence est portée vers le concret, l’immédiat et l’imaginatif.

Cette personne démontre des compétences d’improvisation.

Elle a de faibles capacités de synthèse.

Elle est indisciplinée dans la réalisation de son travail.

De plus, elle préfère les matières à application pratique : dessins, rhétorique, géographie.

Les mathématiques et les sciences physiques sont difficiles pour lui.

2. Caractère passionné (émotionnel, actif, secondaire)

Ce type de personne a du mal à rester inactif. Il a de fortes passions et se met facilement en colère. Il sait être ferme, systématique et axé sur les objectifs. Lorsqu’il est canalisé vers un idéal, il est capable d’activités extraordinaires. Ses aspirations sont toujours élevées.

Comment est son intelligence ?

C’est une personne apte à l’abstraction et au raisonnement logique.

Elle est imaginative, a une bonne mémoire, attention, imagination et compréhension.

Elle apprécie l’apprentissage.

De plus, elle excelle en mathématiques, sciences physiques et naturelles.

3. Caractère nerveux (émotif, inactif, primaire)

La personne avec ce type de caractère est généralement labile dans la sphère émotionnelle. Son imagination est vivante et elle sait manier les mots. Elle ressent vivement les offenses. Par ailleurs, elle a beaucoup de tact et sait être diplomate. Elle est encline à la gentillesse, à la compassion, à la vanité et à la sensualité.

Comment est son intelligence ?

Son intelligence opère avec des images.

Cette personne a une bonne imagination.

Elle a des difficultés de compréhension, de mémorisation et de raisonnement logique.

Il lui est difficile de faire des efforts.

Elle préfère les sujets émotifs et évite ceux qui sont plus abstraits.

4. Caractère sentimental (émotif, inactif, secondaire)

C’est une personne profonde et persévérante, tout en étant sensible. Son amitié est fidèle et constante. Sa force est l’affectivité, pas l’activité. Elle est encline à la réflexion et à l’auto-analyse. Ces personnes ont tendance à être très indécises, restant souvent piégées dans le doute.

Comment est son intelligence ?

Son intelligence est concrète.

Elle a des difficultés de compréhension.

Elle travaille avec intérêt, ordre et méthode, et aime bien faire les choses.

Cependant, elle se décourage face aux difficultés.

Elle préfère les sujets liés à ses intérêts affectifs.

Elle préfère les sujets émotifs, évitant ceux qui sont plus abstraits.

5. Caractère sanguin (non émotionnel, actif, primaire)

La personne avec ce type de caractère est capable de travailler dans de nombreuses dimensions, mais de manière superficielle. Elle est généralement gaie, ouverte et bavarde. Elle est aussi très sociable et ne se caractérise pas par des passions très intenses. De plus, elle a besoin d’être occupée et n’angoisse pas facilement. Enfin, elle n’opte généralement pas pour les projets qui demandent le plus d’efforts.

Comment est son intelligence ?

Compréhension rapide, clarté et précision dans les idées. Elle a un bon sens critique et une grande flexibilité.

Elle a du mal à synthétiser et à systématiser sa pensée.

Par ailleurs, elle est très observatrice et très indépendante dans ses opinions.

6. Caractère flegmatique (non émotif, actif, secondaire)

Cette personne n’a pas de sentiments intenses ni de grandes passions. Elle est très patiente, peu bavarde et n’aime généralement pas la vie sociale. Elle est très méthodique, simple, prudente, réfléchie, économe, honnête, pratique et sans imagination. De plus, elle ne s’inquiète pas facilement. Elle est généralement prudente dans ses actions et a un sens profond du devoir.

Comment est son intelligence ?

Son intelligence est conceptuelle, lente, mais profonde.

Elle a une bonne aptitude à comprendre l’essentiel, ordonner, classer et systématiser ce qu’elle apprend.

Elle est très douée pour les sciences abstraites.

Par ailleurs, elle a une bonne mémoire et des capacités de concentration.

Elle travaille dur et méthodiquement.

Elle a du mal avec l’écriture.

7. Caractère amorphe (non émotif, inactif, primaire)

Au sein des différents types de caractère, la personne au caractère amorphe se caractérise par être très paresseuse et désorganisée. Elle vit dans le présent immédiat et ne réfléchit généralement pas aux conséquences de ses actes. De plus, elle est impressionnable, optimiste, gentille, inconstante et imperturbable. Elle a une bonne capacité d’adaptation.

Comment est son intelligence ?

Elle raisonne très lentement et superficiellement.

Elle a beaucoup de mal avec la pensée abstraite.

Le manque de curiosité l’empêche d’observer ou de lire quoi que ce soit par elle-même.

Elle n’excelle dans aucune matière.

8. Caractère apathique (non émotif, inactif, secondaire)

La personne apathique préfère la solitude et a besoin de se déplacer dans des environnements peu stimulés. Elle n’accorde pas beaucoup d’importance à la vie sociale et présente peu de tension émotionnelle. Elle est disciplinée et équilibrée et ne s’engage généralement pas dans des tâches ou des activités qui demandent beaucoup d’efforts.

Comment est son intelligence ?

Elle n’est généralement pas très bonne avec la logique.

Sa pensée est incohérente et pauvre en idées.

Elle n’est généralement pas intéressée par une quelconque activité académique.

Pour conclure, une personne peut présenter plusieurs traits de différents types de caractère. Certains traits se connectent mieux que d’autres ; par exemple, les traits de l’amorphe se connectent mieux aux traits de l’apathique, mais pas aux traits du passionné.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur le caractère, savez-vous quel est le vôtre ?

Avez-vous des traits de différents types ?

