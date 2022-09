« La fin de l’abondance, ça veut dire quoi pour vous ? », Charles Sannat, analyste économique

Time : 35 mn 05 / [1/1]

Cette semaine je vous propose de réfléchir à la fin de l’abondance, dans quoi elle s’inscrit et ce qu’elle peut potentiellement impliquer pour chacun de nous dans notre vie quotidienne.

La fin de l’abondance est un processus plus ou moins rapide qui va nous faire rentrer dans une période étrange entre pénurie et inflation, hausse des prix et indisponibilité plus ou moins durables des biens que nous tenions pour acquis en grande quantité.

Nous nous adapterons progressivement et collectivement mais nous pouvons également gagner du temps à titre individuel en prenant quelques raccourcis et en intégrant dans nos habitudes les manques prévisibles que cette fin de l’abondance implique.

Vous n’êtes pas sans capacité à réagir, vous pouvez faire des choix qui peuvent changer les choses, vous n’êtes pas désarmé ni condamné à subir. Mais pour cela il faut savoir décider vite, fort et tôt.

Je n’ai qu’une suggestion à vous faire.

Préparez-vous à des temps difficiles et très changeants.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver.

Charles Sannat

Source :

https://insolentiae.com/la-fin-de-labondance-ca-veut-dire-quoi-pour-vous-ledito-de-charles-sannat/

Article :

Charles Sannat / Insolentiae

Réflexion de Charles Sannat :

« Je pense qu’il ne faut pas craindre cette fin de l’abondance et que nous devons choisir au contraire ce que nous voulons faire volontairement décroître (une consommation à outrance et vide de sens) et ce que nous voulons faire croître (l’amour, les connaissances, les savoirs, l’agriculture, le durable, etc…). La fin de l’abondance doit être une sobriété heureuse et pas une anxiété consumériste. Vaste débat, dans un contexte de pénuries et de hausses de prix déstabilisant pour la majorité des gens largement impréparés aux nouvelles réalités. », Charles Sannat.

Note :

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

[1] La fin de l'abondance ça veut dire quoi concrètement pour moi, pour ma vie quotidienne ? – Le Grenier de l'éco / YouTube

