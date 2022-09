Super Size Me : Documentaire

Time : 1 h 39 mn / [1/1]

Plus d’un tiers des enfants et des adolescents américains ont un problème de poids. Deux adultes sur trois aux États-Unis d’Amérique sont atteints de surcharge pondérale ou d’obésité. Comment les États-Unis sont-ils devenus aussi gros ?

La France n’est pas épargnée par cette « épidémie », l’obésité augmente. Près d’une personne sur deux est en surpoids.

Morgan Spurlock

Synopsis :

Aux Etats-Unis, les chaînes de restauration rapide sont souvent montrées du doigt mais plusieurs procès qui leur ont été intentés par des clients devenus obèses ont été perdus faute de preuves.

Le documentaire porte sur le lobbying politique et les campagnes publicitaires de l’industrie. Nous découvrons certaines des stratégies inquiétantes utilisées par McDonald’s pour acquérir des clients. Il est particulièrement efficace pour rendre les enfants accros dès leur plus jeune âge grâce à des supports qu’ils aiment, tels que les fêtes d’anniversaire, les jouets, les clowns et les terrains de jeux. Dans certaines zones, le terrain de jeu McDonald’s est le seul que possède la communauté. Dans l’une des scènes les plus choquantes de « Super Size Me », Morgan Spurlock montre des photos de Jésus, George Washington et Ronald McDonald à un groupe d’élèves de première année, et Ronald est le seul qu’ils peuvent tous identifier.

Morgan Spurlock veut en savoir plus sur le rôle effectif de ce type d’alimentation et sur l’impact de la malbouffe sur la santé. Pour mener son enquête, il joue le rôle de cobaye dans ce documentaire sur l’industrie de la restauration rapide. Il étudie comment la culture de la restauration rapide dans les écoles, les entreprises et la politique américaines est à l’origine de l’obésité à l’échelle nationale. Il parle ainsi à un ancien secrétaire à la Santé des États-Unis, des professeurs de gym, des cuisiniers de cantines scolaires, des publicitaires, des avocats et des législateurs, qui lui confient le résultat de leurs recherches, leurs sentiments, leurs craintes et leurs doutes.

Morgan Spurlock suit donc un régime de McDonald’s trois fois par jour pendant trente jours d’affilée afin d’examiner les effets de la consommation des fast-foods sur le corps et l’esprit.

Il s’impose également les cinq règles suivantes :

Il doit manger ses trois repas quotidiens chez McDonald’s.

Il doit essayer chaque plat de chez McDonald’s au moins une fois.

Il ne doit manger que les aliments figurant sur le menu. L’eau (en bouteille) étant au menu, il peut en boire.

Il doit prendre l’option « Super Size » (taille maximum) chaque fois qu’on la lui propose.

Il doit pratiquer la marche comme un Américain typique, soit près de 5.000 pas par jour.

Vers la fin de l’expérience, c’est un homme changé. Le personnage en bonne santé que nous rencontrons au début du film s’est transformé en un homme gonflé, fatigué et épuisé. Il a fait l’expérience directe des effets néfastes de la malbouffe.

Les effets de l’essai sont déchirants :

Sa masse corporelle a augmenté de 13 %.

Son taux de cholestérol a monté en flèche.

La graisse s’accumule dans son foie.

Il éprouve des sautes d’humeur et une perte de libido.

Au bout de 21 jours, il commence à ressentir des douleurs au thorax (symptômes de l’infarctus). Les médecins lui recommandent fortement d’arrêter mais, déterminé à continuer son expérience, il parvient à son terme malgré les avertissements.

Il prend 11 kg en 30 jours, endommage son foie et augmente son cholestérol de 0,65 gramme par litre de sang.

Il mettra environ 14 mois à retrouver sa santé et son poids initial.

Malgré sa critique de l’industrie de la restauration rapide, Morgan Spurlock ne blâme pas uniquement les entreprises et pose à un moment donné la question suivante : où s’arrête la responsabilité personnelle et où commence la responsabilité de l’entreprise ?

Original :

Filmmaker Morgan Spurlock features as the guinea pig in this film about the fast-food industry. Inspired by America’s obesity epidemic, he goes on a diet of McDonald’s three times a day for thirty days straight in order to examine the effects of fast-food consumption on the body and mind. The effects of the trial are harrowing: His body mass increases by 13%, his cholesterol levels skyrocket, fat accumulates in his liver, and he experiences mood swings and loss of libido. Super Size Me will completely change the way you think about eating and living.

Super Size Me accomplishes the feat of being both entertaining and horrifying. It investigates how the fast-food culture in American schools, corporations and politics is driving nationwide obesity. In between meals, Spurlock drives across the country and interviews a host of health and nutrition experts, lawyers, school workers, and a surprisingly trim man who has eaten over 19,000 Big Macs yet maintains a healthy cholesterol level. We also meet an industry lobbyist who states that consumers need to be educated about nutrition and perplexingly proclaims that “we’re part of the problem and part of the solution”.

The film investigates the industry’s political lobbying and advertising campaigns. We learn about some of the disturbing strategies McDonald’s uses to acquire customers. It is particularly effective at getting children hooked at an early age through mediums they love, such as birthday parties, toys, clowns and playgrounds. In certain areas, the McDonald’s playground is the only one the community has. In one of the most shocking scenes of Super Size Me, Spurlock shows pictures of Jesus, George Washington and Ronald McDonald to a group of first graders, and Ronald is the only one that all of them can identify.

Spurlock is a likeable host, both witty and engaging. Despite his criticism of the fast-food industry, he does not place the blame solely on corporations, and at one point asks the rhetorical question of where personal responsibility stops and corporate responsibility begins. Towards the end of the experiment, he is a changed man. The exuberant and healthy host we meet at the beginning of the film has transformed into a puffy, weary and depleted man. He has experienced first-hand the damaging effect of junk food on the nation. All in all, Super Size Me is a fascinating and informative insight into the fast-food industry and its link to the American obesity epidemic.

Source :

Article :

Référence :

Récompenses :

Vidéo :

Photo :

