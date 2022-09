La surface de la Lune est fortement radioactive

Des chercheurs ont découvert que la surface de la Lune est très radioactive. Elle l’est 2 à 3 fois plus que la Station spatiale internationale et 1 000 fois plus que la Terre. Ces niveaux de radiations élevés pourraient compromettre de futures missions.

La Lune joue un rôle très important dans l’exploration spatiale. Le programme Artemis de la NASA prévoit d’y renvoyer des astronautes en 2024. L’agence spatiale américaine a demandé à SpaceX, Blue Origin et Dynetics de développer chacun un module lunaire qui sera utilisé pour se poser à la surface de notre satellite naturel. La mission pourrait d’ailleurs prendre un an de retard, voire plus. Quoiqu’il en soit, des chercheurs viennent de faire une découverte très importante qui pourrait modifier l’avenir des missions sur la Lune.

La radioactivité de la surface de la Lune est aussi deux à trois fois plus élevée que celle de l’ISS

Selon l’étude publiée dans le journal scientifique Science Advances [1], le niveau de radioactivité à la surface de la Lune est 2 à 3 fois supérieur à celui de la Station spatiale internationale (ISS). Il est aussi jusqu’à 1 000 fois supérieur au niveau de la radioactivité à la surface de la Terre.

L’atmosphère terrestre et son champ magnétique sont des barrières naturelles contre les rayons cosmiques et les radiations dangereuses du Soleil.

Tant que l’homme reste sur Terre, il ne risque rien, mais la Lune ne dispose d’aucune protection similaire.

Les particules nocives percutent la surface lunaire en toute liberté, pouvant irradier les astronautes et leur causer des dommages corporels.

La protection contre les rayons

Les rayons dont on parle sont des ondes électromagnétiques, comme les rayons gamma, capables de traverser le corps humain et causer des lésions dans les organes. Il y a également des particules chargées, pouvant également pénétrer des corps solides avec des vitesses très élevées. Les hommes irradiés peuvent développer des cancers et avoir des symptômes susceptibles de faire échouer une mission spatiale.

« Les astronautes recevraient 200 à 1 000 fois plus de rayonnement sur la Lune que ce que nous vivons sur Terre – soit cinq à 10 fois plus que les passagers d’un vol transatlantique », a noté Robert Wimmer-Schweingruber de l’Université Christian-Albrechts à Kiel, en Allemagne. « La différence est, cependant, que nous ne sommes pas sur un tel vol aussi longtemps que le seraient les astronautes lorsqu’ils explorent la Lune », a déclaré Wimmer-Schweingruber. « Les humains ne sont pas vraiment faits pour ces niveaux de radiation et devraient se protéger lorsqu’ils sont sur la Lune. Le cancer est le principal risque. », a-t-il ajouté. [2]

Pour se protéger de la radioactivité, les hommes envoyés pour explorer l’astre de la nuit devront compter sur leur combinaison spatiale. Les vaisseaux devront également être équipés d’un blindage spécialement conçu pour les circonstances.

Pour parvenir à une telle conclusion, les chercheurs se sont servis des données récupérées par la mission sino-allemande Chang’e 4 dont le rover s’est posé à la surface de la Lune le 3 janvier 2019 dans le cratère Von Kármán. En plus des autres données prélevées par le rover, ce dernier a pris des mesures du taux de radiation « avec une précision inédite ».

Grâce à cette nouvelle découverte, les scientifiques vont pouvoir étudier l’impact d’une telle radioactivité sur les prochains astronautes à effectuer un alunissage. La radioactivité de la surface de la Lune n’a jamais été aussi bien mesurée et personne ne s’attendait à ce qu’elle soit aussi élevée . Il va donc falloir trouver un moyen de protéger les astronautes lorsqu’ils marcheront sur le satellite de la Terre dans le cadre de la mission Artemis et des futures missions.

Article :

Andy / FZN

Auriane Polge / Tom’s Guide

Septembre 2020

