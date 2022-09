Pourquoi BlackRock Achète Massivement de l’Immobilier ?

Time : 14 mn 24 / [1/1]

Extrait :

« […]10.010 milliards de dollars exactement. Du jamais vu dans l’histoire de la finance. Pour se faire une idée, c’est l’équivalent du PIB de la France, de l’Allemagne et de l’Inde réunis […] »

« […] pour cela il s’appuie sur son intelligence artificielle et sa plateforme d’investissement exclusive « Aladdin », devenu une référence dans le monde des investisseurs. Abreuvés de millions de données, elle analyse les marchés en permanence pour détecter toutes les tendances et prendre les bonnes décisions au bon moment. »

« Pendant la crise sanitaire entre avril 2020 et novembre 2021, BlackRock a fait gagner à ses clients plus de 1400 milliards de dollars. Quatre mois seulement après l’apparition du virus, l’action BlackRock avait déjà absorbé le choc et son cours a ensuite bondi de 73 % pour atteindre le record de 971 $ le 12 novembre. »

« Actuellement les enjeux climatiques sont devenus des risques de marché et nos fameuses parties prenantes réclament que le sujet soit enfin pris au sérieux ; et ça, Larry sa le rend très optimiste. Il pense justement que c’est grâce à la transition écologique que l’économie va pouvoir se relever. C’est même selon lui la plus grosse opportunité d’investissement dans toute une vie. »

« « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Ça vous dit quelque chose ? Le programme baptisé « Grand Reset » présenté au monde en 2020 par le prince Charles en personne fait l’objet de nombreuses théories farfelues, alors que la vérité est déjà digne d’un roman de science-fiction. Les mille plus grands capitaines d’industrie du monde et quelques dirigeants de pays les plus puissants se réunissent chaque année en Suisse, à Davos pour décider comment se substituer aux gouvernements […]. Le « Grand Reset », c’est une refonte totale de notre société qui serait gouvernée par une instance mondiale unique. Il n’y aura plus de frontières, c’est le rêve de George Soros […]. Vous consommerez aussi beaucoup moins… moins de viande et les combustibles fossiles auront été relégué aux oubliettes. La propriété privée sera abolie. Vous ne posséderez plus rien ! Vous louerez votre voiture, votre maison et vos appareils électroménagers […]. La théorie qui circule en ce moment, c’est que… ça y est, les milliardaires et les puissants commencent à tout racheter, c’est le début de la mise en place d’un plan machiavélique pour asservir 95 % de l’humanité et la dépouillée de toute dignité. »

Synopsis :

1 milliard 700 millions de dollars de pertes et une chute de 32 % en bourse entre le 1er janvier et le 1er juillet.

Blackrock a l’habitude de faire parler de lui en pulvérisant des records, et de ce côté-là rien n’a changé.

Il réalise tout simplement la plus grosse contre-performance de toute son histoire, lui, qui a traversé toutes les crises, et qui s’en est sorti à chaque fois plus vite que le reste du monde.

Le plus gros gérant de fortune américain, responsable de 10.000 milliards de dollars d’actifs en décembre dernier, paie-lui aussi une facture salée avec un début d’année chaotique sur les marchés boursiers.

Dans notre précédente vidéo consacrée à la créature de Larry Fink, nous en arrivions à la conclusion que seuls les marchés, en s’effondrant, pourraient mettre fin à l’empire Blackrock, la société qui possède toutes les sociétés.

Nous nous sommes trompés , car Larry a sorti une carte Magie.

Dans sa dernière lettre annuelle aux dirigeants, il vante la « magie du capitalisme des parties prenantes ».

Grâce à elle, Blackrock va de nouveau traverser cette crise-là, et elle en ressortira à peine décoiffée, car les temps ont changé, et la stratégie de Larry Fink aussi.

Sa seule mission est de protéger les intérêts de ses clients, alors vous n’imaginiez quand même pas que la légende vivante de l’argent, la star du Forum Économique Mondial de Davos, le boss des boss, n’avait pas prévu de plan de secours en cas de krach boursier ?

Ce serait indigne du personnage.

MoneyRadar

Larry Fink / World Economic Forum (WEF)

Ils Achètent le Monde !

Source :

https://www.blackrock.com/fr

https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_D._Fink

https://www.weforum.org/organizations/blackrock-inc

Pour suivre MoneyRadar :

Discord : https://discord.com/invite/kdK994MXrC

Telegram : https://t.me/moneyradar_canal

TikTok : https://www.tiktok.com/@money_radar

Twitter : https://twitter.com/MoneyRadar_FR

YouTube : https://www.youtube.com/c/MoneyRadar

Mail : contact@moneyradar.org

Voir notamment sur BlackRock :

Monopoly : Who owns the world ? | Qui possède le monde ?

BlackRock, Le Monstre de Wall Street : Ces Financiers qui Dirigent le Monde

Retraites : Un braquage à 72 milliards ! Et les vrais gagnants sont… [Vidéos]

BlackRock : Discret fossoyeur de votre épargne et de votre santé – Guy de La Fortelle

Retraites : « BlackRock a fait des recommandations écrites au gouvernement » [Vidéo]

BlackRock : La plus riche multinationale au monde soupçonnée de vouloir mettre la main sur les retraites des Français

Le monde d’après : Alerte ! « C’est la fin de la mondialisation », déclare le PDG de Blackrock ! – Charles Sannat, analyste économique

« Ils sont en train de faire un appauvrissement général ! L’heure des saisies arrive. Nous sommes sacrifiés » : Guy de la Fortelle, analyste économique et financier

Vidéo :

[1] Pourquoi BlackRock Achète Massivement de l’Immobilier? – MoneyRadar / YouTube

Photo :

Pour illustration