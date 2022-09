Résumé SOTT – Août 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 23 mn 29 [Vostvfr] / [1/3]

Comment activer le sous-titrage dans votre langue ? Il existe un service bien pratique… En cliquant sur l’icône « paramètres », « Sous-titres », puis « Traduire automatiquement », vous atteindrez le dialogue permettant de choisir la langue de sous-titrage. Pour finir, cliquez sur l’icône rectangle « Sous-titres ».

Traduction rapprochée :

De fortes pluies, des inondations et d’énormes grêlons ont continué de faire des ravages dans le monde entier en août. Pendant trois années consécutives, le minimum solaire a impacté La Niña et a déclenché des moussons plus fortes en Asie, apportant des conditions plus humides et plus froides dans certaines parties du monde, et des conditions plus sèches et plus chaudes dans d’autres. Ce modèle climatique prédit également un impact significatif dans l’hémisphère nord pendant l’hiver, avec des températures plus froides et plus de précipitations neigeuses.

Un tiers du Pakistan a été touché par des pluies et des inondations ininterrompues pendant la majeure partie de cet été. Les pluies de mousson et les inondations catastrophiques sont d’une ampleur sans précédent. Jusqu’à présent, 33 millions de personnes ont été touchées et l’agriculture du pays, un pilier de l’économie pakistanaise, a été dépassée. Près de la moitié de la récolte de coton a été perdue.

En Afghanistan, plusieurs provinces des régions de l’est, du centre, du sud et de l’ouest ont également été frappées par de fortes pluies, entraînants des crues soudaines et des glissements de terrain qui ont causé la mort de plus de 180 personnes, déplacé au moins 8 000 autres et endommagé au moins 3 000 maisons.

Pas moins de 38,1 centimètres (15 pouces) de pluie sont tombés en 24 heures dans certaines parties du nord du Texas, déclenchant des crues soudaines dans la région de Dallas-Fort Worth. Pendant ce temps, de fortes pluies et des inondations ont fait des ravages dans certaines régions du Nouveau-Mexique, de l’Arizona et de l’Utah. Las Vegas a connu sa deuxième inondation en l’espace de 2 semaines causée par une saison de mousson inhabituellement humide pour la ville du désert.

En Virginie-Occidentale, le gouverneur a déclaré l’état d’urgence après que de fortes inondations ont endommagé des dizaines de maisons dans les comtés de Fayette et de Kanawha. Certains résidents ont dû être secourus et évacués des zones inondées. Des routes et des ponts ont également été endommagés.

Une grêle massive a frappé certaines parties de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la France, causant des dégâts considérables aux bâtiments, aux voitures et aux cultures. Au moins une douzaine de personnes ont été grièvement blessées.

En Catalogne, une fillette de 20 mois est décédée après avoir été frappée par un gros grêlon alors que de violentes tempêtes faisaient rages dans certaines parties de la région du nord-est de l’Espagne. C’était la plus grosse grêle vue depuis deux décennies.

Les grêlons constituent rarement une menace pour la sécurité des personnes, mais cela s’est déjà produit :

« L’Organisation météorologique mondiale a signalé que la mortalité la plus élevée associée à une tempête de grêle s’est produite près de Moradabad, en Inde, le 30 avril 1888. La tempête meurtrière a tué 246 personnes avec des morceaux de grêle aussi gros que des : œufs d’oie, oranges et balles de cricket. »

Et :

« Malgré les énormes dégâts causés aux cultures et aux biens par les tempêtes de grêle, on sait que seulement trois personnes ont été tuée par la chute de grêlons dans l’histoire moderne des États-Unis : un agriculteur pris dans son champ près de Lubbock, au Texas, le 13 mai 1930 ; un bébé frappé par une grosse grêle à Fort Collins, Colorado, le 31 juillet 1979 ; et un plaisancier à Lake Worth, Texas, le 29 mars 2000. »

Et enfin, un épisode de neige abondante et inhabituel pour la saison a frappé plusieurs régions montagneuses de la préfecture d’Altay, dans le nord-ouest de la Chine. Un spectacle rare pour cette période de l’année.

Sott.net

Time : 8 mn 02 [Vostvfr] / [2/3]

Las Vegas a subi des inondations pendant la nuit, la pluie se déversant à travers les plafonds des casinos. Cette inondation s’est produite pour la deuxième fois en deux semaines. À Las Vegas, Nevada, les crues ont envahi tout le Strip (boulevard principal de Las Vegas) et d’innombrables casinos. Jeudi soir, le Strip de Las Vegas, qui abrite certains des casinos et hôtels les plus connus au monde, était absolument bondé.

Original :

Heavy rain, floods, and huge hail continued to wreak havoc worldwide in August. The solar minimum has triggered three consecutive years of La Niña and stronger monsoons in Asia, bringing wetter and colder conditions in some parts of the world, and drier and hotter conditions in others. Yet, this pattern also predicts a significant impact in the northern hemisphere during the winter, with colder temperatures and more snow precipitation.

One-third of Pakistan has been hit with non-stop rains and floods for the most part of this summer. The catastrophic monsoon rain and floods are unprecedented in scale and scope. So far, 33 million people have been affected and the country’s agriculture, a pillar Pakistan’s economy, has been overwhelmed. Nearly half the cotton crop has been lost.

In Afghanistan, several provinces across the eastern, central, southern, and western regions were also hit by heavy rains, resulting in flash floods and landslides that caused the deaths of more than 180 people, displaced at least 8,000 others, and damaged at least 3,000 houses.

As much as 15 inches of rain fell in 24 hours in parts of northern Texas, triggering flash floods across the Dallas-Fort Worth area. Meanwhile, heavy rain and floods took their toll in parts of New Mexico, Arizona, and Utah. Las Vegas got its second mayor flood in the span of 2 weeks caused by an unusually wet monsoon season for the desert city.

In West Virginia, the Governor declared a state of emergency after heavy floods caused damage to dozens of homes in Fayette and Kanawha counties. Some residents had to be rescued and evacuated from flooded areas. Roads and bridges were also damaged.

Massive hail hit parts of China, South Africa, and France, causing widespread damage to buildings, cars, and crops. At least a dozen people sustained significant injuries.

In Catalonia, a 20-month-old girl died after being struck by a large hailstone as fierce storms raged across parts of the northeastern Spanish region. It was the largest hail seen in two decades.

Hailstones rarely poses a safety threat to people, but it has happened:

« The World Meteorological Organization reported that the highest mortality associated with a hailstorm happened near Moradabad, India, on April 30, 1888. The deadly storm killed 246 people with pieces of hail as large as « goose eggs, oranges and cricket balls ». »

And:

« In spite of the enormous crop and property damage that hailstorms cause, only three people are known to have been killed by falling hailstones in modern U.S. history: a farmer caught in his field near Lubbock, Texas on May 13, 1930; a baby struck by large hail in Fort Collins, Colorado, on July 31, 1979; and a boater on Lake Worth, Texas, on March 29, 2000. »

And last but not least, an unseasonable and sudden bout of heavy snow hit multiple mountainous areas in Altay Prefecture, northwest China. A rare sight for this time of the year.

All this and more in our SOTT Earth Changes Summary for August 2022.

Sott.net

Bonus…

Time : 4 mn 49 / [3/3]

Une inondation éclaire frappe le Strip (boulevard principal de Las Vegas) et afflue dans le garage de l’hôtel Linq à Las Vegas.

Source :

https://www.sott.net/article/471863-SOTT-Earth-Changes-Summary-August-2022-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs

Article :

Sott.net

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

Photo :

Pour illustration