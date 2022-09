Taille des étoiles à l’échelle humaine | Star Size on a Human Scale | 3D

Time : 2 mn 31 / [1/2]

Dans cette vidéo, j’ai mis les soleils (étoiles) les plus connus à l’échelle humaine dans une grande ville pour les comparer en proportions ; ce qui peut vous donner la perspective de la taille de chacun d’eux.

Notre objectif est de représenter en animation 3D comparative un peu de tout et de le mettre en perspective.

Ce que j’utilise : Cinema 4D, Unreal Engine, AE, PS.

Let’s change the game a little bit here, in this video I put the Most known suns we discover in a human scale to compare it in a big city, which can give you the Perspective how big each of them are.

Our Target is to Represent 3D Animation Comparison of everything and to put it in a perspective.

What I use: Cinema 4D, Unreal Engine, AE, PS.

Remplaçons en perspective notre Lune par les planètes du système solaire, voyons à quoi ressemble notre unique satellite naturel remplacé par les objets célestes gravitant autour de notre Soleil.

Utilisez un casque pour une meilleure expérience audio 3D.

Let’s replace our moon with the planets of solar system, see how our moon looks like replaced by solar system planets in perspective.

Use Headphones for the best 3D Audio Experience.

