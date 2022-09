Hausse des prix de l’énergie, Abus de la grande distribution : l’hiver approche – Alain Bazot interviewé par Olivier Berruyer

Time : 1 h 20 / [1/1]

Les consommateurs se font plumer !

Alain Bazot / UFC – Que Choisir

Synopsis :

Alain Bazot est le président de la célèbre association de consommateur UFC – Que Choisir, la première Union Fédérale de Consommateurs (UFC) de France. Cette dernière défend les intérêts des consommateurs depuis 1951 contre les puissants groupes dans le but de protéger notre pouvoir d’achat, de veiller à la qualité de ce que l’on nous vend, et de lutter contre les pratiques commerciales abusives.

Face à la hausse des prix de l’électricité, de l’essence, de l’alimentation et des matières premières, les consommateurs vont devoir faire face à de nombreuses difficultés dès cet hiver. De fait, en plus de l’inflation, il existe quantité de pratiques aberrantes ou immorales : de la loi Égalim, au système de fixation des prix de l’énergie, Alain Bazot nous dresse un panorama de toutes ces menaces qui pèsent sur les consommateurs.

Olivier Berruyer

A propos d’Olivier Berruyer :

Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances et de l’EM-Lyon, Olivier Berruyer est actuaire, profession chargée de la gestion du risque dans l’assurance et la finance, dont il a été membre de ce qui est un équivalent du « Conseil de l’Ordre » durant 4 ans.

En 2011, il a modestement lancé le site « Les Crises » pour partager analyses, informations et indignations, sur divers sujets, d’économie en premier lieu, puis de géopolitique, et de politique en général, de sorte à inciter le débat et une recherche collaborative avec les lecteurs.

En 2021, Olivier Berruyer a fondé le site « Elucid » qui se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens, et offre des clés de compréhension essentielles pour décrypter l’actualité avec nuance et hauteur de vue.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_fédérale_des_consommateurs-Que_Choisir

https://www.les-crises.fr/hausse-des-prix-de-l-energie-abus-de-la-grande-distribution-alain-bazot/

https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/Mediation-conso/membre_commission_Bazot_Alain_CV.pdf

Article :

Olivier Berruyer / Les Crises / Elucid

Pour suivre ÉLUCID et Les Crises :

Site : https://www.les-crises.fr/

Site : https://elucid.media/

Facebook : https://www.facebook.com/elucid.media

Instagram : https://www.instagram.com/elucid/

Twitter : https://twitter.com/elucid

YouTube : https://www.youtube.com/c/ÉLUCID-MEDIA/featured

Vidéo :

[1] HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE, ABUS DE LA GRANDE DISTRIBUTION : L’HIVER APPROCHE – Alain Bazot – ÉLUCID / YouTube

Photo :

Pour illustration