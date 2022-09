Vers la fin de l’ordre mondial ? – François Asselineau [TV Libertés]

Time : 1 h 02 mn / [1/1]

La chute de l’ancien monde ?

Synopsis :

Depuis 6 mois et l’entrée des troupes russes en Ukraine, l’Occident ne cesse de s’entêter dans une direction qui nuit à ses peuples. Les sanctions contre Moscou, qui devaient anéantir l’économie russe, ont fait bondir le rouble à des niveaux records alors que dollar et l’euro s’enfoncent dans des gouffres inquiétants.

Le secteur énergétique, dans lequel l’Union Européenne (UE) et tout particulièrement la France a sabordé sa souveraineté, fait craindre une crise sans précédent. Le démantèlement de l’industrie du nucléaire, qui faisait une part de la grandeur de la France, conjugué à des sanctions contre-productives, laissent présager un hiver de tous les dangers pour l’Europe, vassal états-unien et plus particulièrement Otanien.

François Asselineau, président de l’UPR, explique les rouages de ces crises, des décisions de la BCE face à l’inflation et l’effondrement de l’euro à la géopolitique mondiale en passant par l’histoire qui révèle ses grilles de lecture de l’actualité. Une émission riche en informations pour ne plus être dupe face au bourrage de cerveau des médias de propagande du Système en place.

https://tvl.fr/le-samedi-politique-avec-francois-asselineau-upr-vers-la-fin-de-l-ordre-mondial

TV Libertés

Vers la fin de l'ordre mondial ? – Le Samedi Politique avec François Asselineau (UPR)

