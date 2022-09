Comment l’Union européenne creuse sa propre tombe en faisant la guerre à la Russie

Par : Edouard Husson / Le Courrier des Stratèges

Nous vivons une époque étonnante, où l’Union européenne c’est-la-paix, participe à une guerre contre un pays, la Russie, plus européen, que celui pour qui l’UE combat, les Etats-Unis. Où l’on découvre que « l’Europe puissante » est devenue une « Europe impuissante ». Et où surtout, les divisions sont de plus en plus visibles. Ce n’est que le début d’un éclatement de l’Union européenne, qui surprendra uniquement ceux qui ne se souviennent pas de l’adage de Charles Péguy : « Il faut toujours dire ce que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit ».

Voici dix raisons pour lesquelles l’Union Européenne n’existera plus à la fin de la décennie

1. L’Europe c’est la guerre ?

Une organisation ne peut pas poursuivre durablement une politique contraire à son objectif proclamé sans se mettre en danger. « L’Europe c’est la paix », nous disait-on . Or, aujourd’hui, l’Union européenne participe à une guerre menée contre la Russie, par puissance ukrainienne interposée, sous la direction des Etats-Unis.

2. L’Europe, c’est la misère ?

Une organisation ne peut pas produire le contraire de ce qu’elle a promis sans se mettre en danger. L’Union européenne promettait la prospérité. Elle apporte définitivement, avec les sanctions contre la Russie, la pénurie, la pauvreté et la désindustrialisation.

3. Le moteur allemand bientôt grippé ?

Une organisation ne peut pas tenir si elle n’a pas de leader . Pendant longtemps, l’Allemagne a fait office de leader de l’Union européenne. On peut même dire que, malgré tous ses défauts de conception, l’Union européenne a tenu grâce au moteur économique allemand. A partir du moment où Berlin renonce à deux de ses pièces essentielles – énergie bon marché et modération des dépenses militaires – le moteur va se gripper, le véhicule va s’arrêter.

4. L’UE peut-elle subsister avec une France qui sombre ?

A côté de l’Allemagne, le rôle de la France était essentiel dans le fonctionnement de l’Union européenne. Or, notre pays va s’enfoncer encore plus dans la crise.

5. L’UE peut-elle survivre à l’euro, qui va éclater ?

Depuis des années, la zone euro est pleine de tensions. Elle n’a tenu que par le « quantitative easing » de la Banque Centrale Européenne (BCE). Que celui-ci ralentisse, au moment où la production industrielle baisse, où les faillites se multiplient et le chômage augmente, et l’on peut imaginer une crise systémique, partant par exemple d’Italie. Mais l’Union européenne ne survivra pas longtemps à un éclatement de la zone euro.

6. La guerre d’Ukraine est comme la revanche de la Grande-Bretagne.

Il se produit un phénomène très curieux : le Brexit a eu lieu mais l’Union européenne s’aligne absolument sur la russophobie radicale de la Grande-Bretagne. La guerre d’Ukraine est la revanche de la Grande-Bretagne sur l’Union européenne ! Autant dire que l’Union européenne renonce à être elle-même.

7. Les Etats-Unis d’Europe sont devenus les Etats-Unis en Europe !

L’Union européenne renonce d’autant plus à être elle-même qu’elle est en voie d’américanisation accélérée. L’UE est en train de devenir, au sens plein du terme, « les Etats-Unis d’Europe ». La simple application du principe d’identité fait comprendre que l’Europe n’est pas les Etats-Unis – ou alors elle n’existe plus.

8. Les premières divisions entre Etats membres apparaissent déjà.

Les disputes commencent à se multiplier. En temps de disette, tous les coups sont permis. L’Italie a doublé la France pour se procurer du gaz auprès des Algériens. La Pologne se déchaîne contre la Hongrie, à qui elle reproche d’être pour la Russie ; et contre l’Allemagne, à laquelle elle réclame des réparations pour l’occupation des années de guerre ! Ce n’est que le début.

9. Le monde rejette désormais ce modèle européen qu’il a admiré.

Le prestige de l’Union européenne est en chute libre dans le monde. Pendant longtemps, on a admiré nos pays pour leur effort de coopération et de développement collectif. L’alignement sur le bellicisme américain déçoit profondément le reste du monde. Et l’UE s’est sans doute portée à elle-même le coup de grâce, en termes de réputation en devenant destinataire de la plupart des convois de blé ukrainien normalement prévus pour le reste du monde.

10. Astérix Orban aura-t-il le dernier mot ?

Last but not least (enfin et surtout), quand toute l’UE est alignée sur les Etats-Unis – la Hongrie défend sa propre politique -, il faut se rappeler que David s’est imposé contre Goliath ; et que les peuples aiment plus Astérix que Tullius Détritus…. La Hongrie pourrait être le grain de sable – et même plus que cela – dans la mécanique pas si bien huilée de l’UE.

Edouard Husson

A propos d’Edouard Husson :

Universitaire, Edouard Husson a dirigé ESCP Europe Business School de 2012 à 2014 puis a été vice-président de l’Université Paris Sciences & Lettres (PSL). Il fut professeur à l’Institut Franco-Allemand d’Etudes Européennes (à l’Université de Cergy-Pontoise). Spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe, il travaille en particulier sur la modernisation politique des sociétés depuis la Révolution française. Il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire de l’Allemagne depuis la Révolution française, l’histoire des mondialisations, l’histoire de la monnaie, l’histoire du nazisme et des autres violences de masse au 20ème siècle ou l’histoire des relations internationales et des conflits contemporains.

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (concours L 1988), agrégé d’histoire (1992) et docteur de l’Université Paris-Sorbonne (1998, aujourd’hui membre de Sorbonne Université), Edouard Husson a été chercheur à l’Institut für Zeitgeschichte de Munich (1999-2001) et chercheur invité au Center For Advanced Holocaust Studies de Washington (en 2005 et 2006). Il a co-fondé le CERRESE (Centre Européen de Ressources pour la Recherche et l’Enseignement sur la Shoah à l’Est), dont il préside toujours le conseil scientifique.

Edouard Husson a été assistant au Centre d’Etudes Germaniques de l’Université de Strasbourg (1995-1998), maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne (2001-2009) et chargé de cours magistral au 1er cycle franco-allemand de Sciences Po (campus de Nancy) (2001-2009). Il a été élu en mai 2009 professeur à l’Université de Picardie-Jules Verne (Amiens) puis en 2018 à l’Université de Cergy-Pontoise.

Entre juillet 2009 et août 2010, il a travaillé auprès de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en charge des sciences humaines et sociales. Il était en même temps rapporteur des travaux du Conseil pour le Développement des Humanités et des Sciences Sociales (CDHSS).

D’août 2010 à août 2012, il a occupé les fonctions de Vice-Chancelier des universités de Paris. Il assistait le Recteur de l’académie sur les questions relatives à l’enseignement supérieur, sur les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs et dans les affaires de la Chancellerie des universités de Paris comme établissement public.

Edouard Husson est Docteur honoris causa de l’Academia Brasileira de Filosofia (2010) et Chevalier des palmes académiques. Il a été président du Conseil d’orientation de l’Université Cergy Pontoise (2013-2015), il est vice-président de la Fondation IFRAP (2013) et membre des Comités d’orientation du collège des Bernardins et de QS. Il est membre du Conseil Scientifique de la Fondation Charles de Gaulle.

