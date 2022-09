Comprendre l’esprit tyrannique et son mode de fonctionnement

Tous les gens cherchent à contrôler leur environnement dans une certaine mesure. Ils veulent avoir un niveau fiable de gestion de leur monde et éliminer les doutes qu’ils pourraient avoir quant à leur survie dans le futur. S’ils le peuvent, les gens prendront des mesures pour éliminer toute douleur ou lutte potentielle et établir une vie de confort perpétuel. La voie facile est le rêve de la plupart des gens, et pour l’atteindre, les êtres humains considèrent le pouvoir comme un outil formidable.

J’explore cette condition commune parce que je veux qu’il soit clair que presque TOUTES LES PERSONNES désirent le pouvoir à un certain degré. Parfois, cela signifie même contrôler les actions des autres pour les empêcher de perturber l’oasis de confort que nous construisons autour de nous. Parfois, il y a des gens destructeurs que nous nous sentons obligés d’inhiber et de mettre en cage pour nous défendre. Et d’autres fois encore, nous essayons de contrôler ceux qui nous entourent par peur irrationnelle.

L’esprit tyrannique n’est pas l’apanage des Staline, Mao et Hitler de l’histoire, c’est une ombre profondément ancrée qui se cache parfois dans la majorité d’entre nous.

C’est cet état que les tyrans politiques tentent d’exploiter à leur avantage, car aucun gouvernement autoritaire ne peut réussir sans l’aide de millions de petits tyrans qui les soutiennent.

Ils trouvent le moyen d’alimenter notre désir de contrôle et de prévisibilité tout en nous asservissant.

Le fait est que les tyrans ont besoin de nous.

Nous avons tous une petite touche de tyrannie dans nos âmes ; nous sommes liés, mais nous sommes différents.

Cela ne veut pas dire que l’ordre en soi est mauvais ou que les structures sociales sont intrinsèquement oppressives. Les gens ont besoin de limites parce que tous les gens ne sont pas bons ou sains d’esprit ; certains sont vicieux, certains sont paresseux, certains sont fous, certains sont incompétents et certains sont malhonnêtes et ils tirent le reste d’entre nous vers le bas. L’anarchie n’est pas la solution, mais le totalitarisme non plus. Il s’agit de savoir qui fixe les limites et comment.

C’est là que nous découvrons un élément humain spécifique qui est attiré de manière obsessionnelle par le contrôle, non pas parce qu’il a peur, ni parce qu’il recherche le confort, mais parce qu’il aime le sentiment de pouvoir. Ils en sont dépendants. Je parle spécifiquement des narcissiques, des sociopathes et des psychopathes ; ce sont des membres de notre espèce mais ils sont dépourvus des traits psychologiques clés qui font de nous des êtres humains, comme l’empathie, la conscience, l’imagination, l’amour et la honte. Dans presque tous les cas où un gouvernement a mal tourné, c’est parce que ces types de personnes ont pu se glisser dans des positions d’autorité et en tirer profit.

Malgré les représentations exagérées que l’on en fait dans les films et à la télévision, le psychopathe moyen n’est pas si complexe ou intéressant – Le fait qu’ils existent est intéressant, mais en tant que personnes, ils ont tendance à être ennuyeux. L’idée qu’ils existent est fascinante car ils sont une anomalie biologique, une erreur de l’évolution ou peut-être une difformité spirituelle.

Environ 1 % de la population est prédisposée à la psychopathie et un pourcentage encore plus faible est constitué de psychopathes de haut niveau, capables de cacher leur nature monstrueuse.

La plupart des psychopathes moyens finissent par se retrouver en prison ou impliqués dans une succession sans fin d’échecs de leur vie. Ils ne parviennent pas à se ressaisir, à entretenir des relations et à se construire une vie normale parce qu’ils sont trop obsédés par eux-mêmes et dangereux, et les gens qui les entourent finissent par le remarquer. Ces types de personnes sont ce que j’appellerais les « petits tyrans ». Ils semblent remonter à la surface de la société lorsque les temps sont désespérés ; c’est lorsque les gens sont distraits par une crise que les psychopathes se sentent en sécurité pour montrer leur véritable nature.

Par exemple, pendant les confinements de la pandémie Covid et les tentatives du gouvernement d’introduire des obligations draconiennes de vaccination, les petits tyrans étaient partout. Ils sont apparus de l’éther et ont tourbillonné autour du vortex autoritaire comme s’il s’agissait d’une frénésie alimentaire. Ils ont profité de l’occasion pour donner des ordres aux autres à propos des masques, des vaccins et de la « distanciation sociale », même si aucune de ces mesures n’a fait la moindre différence dans la propagation de la Covid-19 ou dans le taux médian de mortalité par infection, plutôt mineur, de 0,23 %.

On leur jetait les restes de la table du pouvoir et ils en savouraient chaque minute. La vraie science n’était pas de leur côté, mais ils s’en fichaient ; les médias et le gouvernement étaient de leur côté et c’est tout ce qui comptait. Ils étaient heureux d’être utilisés comme des armes contre d’autres citoyens qui voulaient simplement être libres.

Au-delà de la relation symbiotique (ou peut-être parasitaire) entre les grands tyrans et les petits tyrans, il existe un ensemble de normes qui doivent être respectées pour que la tyrannie soit un succès.

La destruction du choix

Au cœur de la tyrannie, il y a la suppression du choix. La centralisation consiste à éliminer les options pour le public tout en lui disant que sa vie sera simplifiée, plus facile et plus sûre. Si les gens ont des options en dehors du système ou de l’idéologie établis, ils peuvent remettre en question la validité de la structure du pouvoir. Ils pourraient se demander : « Et s’il y avait une meilleure solution que celle-ci ? »

Et, puisqu’il y a toujours une meilleure voie que la peur et l’esclavage, les tyrans doivent s’engager dans une guerre constante contre toutes les idées et principes alternatifs. La seule façon pour eux d’être sûrs que les gens ne se rebelleront pas un jour est d’effacer l’existence du choix. Non seulement cela, mais ils doivent convaincre les masses que le simple fait de suggérer un autre choix est sacrilège et dangereux. Le système doit devenir absolu en toutes choses et dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Créer un faux paradoxe moral

La liberté, c’est l’esclavage – L’ignorance, c’est la force. C’est le vieux paradoxe orwellien qui pervertit le sens des mots et des actes pour justifier la tyrannie. Une extension de cette façon tordue de penser est la religion du « plus grand bien » ; l’idée que tous les maux sont justifiés tant que le « plus grand bien » est accompli. Mais qu’est-ce que le plus grand bien ? C’est tout ce que les tyrans disent que c’est, généralement tout ce qui les aide à obtenir plus de pouvoir. On pourrait penser qu’un « plus grand bien » impliquerait plus de liberté et moins de peur, et non moins de liberté et plus de peur.

Dans le cadre de la tactique de suppression du choix, les tyrans créent souvent une fausse énigme morale dans laquelle on dit aux gens que leur liberté est en fait préjudiciable aux autres , et que par conséquent leurs libertés doivent être supprimées « pour le plus grand bien ». Encore une fois, l’expérience de tyrannie médicale Covid a été entièrement construite autour de cet argument. Et si votre choix de ne pas porter de masque, de ne pas rester enfermé chez vous et de ne pas prendre un vaccin douteux nuisait à des centaines ou des milliers d’autres personnes ? Cela ne justifie-t-il pas de vous priver de vos choix ? Bien entendu, ces affirmations relèvent du fantasme, mais dans le feu de la panique nationale, les gens peuvent être amenés à croire que le faux paradoxe est réel.

L’expansion obsessionnelle compulsive

Comme nous l’avons vu, les tyrans sont généralement des personnalités psychopathes, et une partie de cet état d’esprit est la compulsion d’expansion et de dévoration. Comme une amibe en croissance, ou cette créature du film « The Blob ». Leur soif de contrôle n’est jamais assouvie, ils en veulent toujours plus.

On dira aux gens qu’ils ne perdent qu’une liberté, ou deux, ou que leurs libertés seront restreintes « pour une courte période ». C’est toujours un mensonge . Une fois que les tyrans ont acquis un nouveau pouvoir, ils s’y accrochent de manière obsessionnelle, comme si c’était de l’oxygène et que sans lui, ils risquaient de mourir. Puis, ils chercheront à obtenir davantage de pouvoirs, car ce qu’ils ont n’est jamais suffisant. Un de mes amis l’a décrit un jour de cette façon :

Devant le tyran, il y a un festin aux proportions royales, comme un festin de Thanksgiving qui coule sur sa table. Vous êtes assis tranquillement sans avoir accès à la table, mais vous tenez dans vos mains une petite croûte de pain. C’est tout ce que vous avez et vous la bercez soigneusement car elle pourrait devoir durer. Et même si le ventre du tyran est plein et qu’il a plus qu’il ne pourra jamais manger dans toute sa vie, il ne pense qu’à VOTRE petite croûte. Tout ce qu’il se demande jour et nuit, c’est pourquoi vous avez cette croûte alors qu’elle devrait être à lui. Il grince des dents, écumant de désespoir pour votre maigre repas. Puis un jour, il décide qu’il ne s’arrêtera pas tant que ta croûte de pain ne sera pas dans ses mains alors que tu es affamé. C’est maintenant sa mission dans la vie – Prendre votre croûte et vos miettes et vous laisser sans rien. Toute autre issue serait inimaginable. Il ne veut pas seulement voler votre croûte, mais il veut voir votre désespoir quand il le fait. Il veut que vous sachiez qu’il a votre dernier repas, et il veut voir la douleur sur votre visage quand il vous l’enlève. Ensuite, il veut que vous agissiez comme si vous l’aimiez pour ça.

C’est ainsi que fonctionne l’esprit d’un psychopathe. Pourquoi leur cerveau fonctionne-t-il de cette façon ? Il existe de nombreuses théories, mais personne ne le sait vraiment avec certitude. Les faits suggèrent qu’ils sont en fait nés comme ils sont, sans conscience et sans contrepoids à la folie.

L’histoire de la croûte de pain est une métaphore, mais elle illustre la façon dont les autoritaires psychopathes considèrent les différentes libertés – Ce sont des morceaux de vie que les tyrans ne peuvent tolérer que vous ayez en votre possession. Cela les rend fous de savoir que vous avez ce petit morceau de lumière et de joie entre les mains et ils complotent et crient et gémissent et griffent jusqu’à ce qu’ils vous l’enlèvent.

La tyrannie ne peut être vaincue que si elle est comprise

Il y aura des gens qui avanceront l’argument communément ignoré selon lequel tout ceci est un exercice futile parce qu’il n’y a pas de « solutions ». Il existe de nombreuses solutions aux systèmes autoritaires, j’écris à leur sujet depuis plus de 16 ans maintenant. Nous pouvons parler toute la journée de décentralisation, de localisme, d’organisation et de révolution, mais rien de tout cela ne compte si nous ne comprenons pas comment nos ennemis pensent et les tactiques qu’ils utilisent. Si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas les vaincre.

Ils ne sont pas complexes et ils ne sont pas nécessairement ingénieux, mais ils sont implacables. Sous-estimer leur obsession du contrôle serait désastreux. Cela dit, la seule chose à laquelle ils accordent plus de valeur que le pouvoir est leur propre vie, et tant qu’on ne leur fera pas comprendre que leur vie pourrait être le prix de leurs compulsions, ils ne s’arrêteront jamais. Il n’y a pas de raisonnement possible avec eux. Il n’y a pas de diplomatie ou de compromis. Il n’y a pas de terrain d’entente. Ils continueront à prendre, ou ils seront perturbés. Connaître leur état d’esprit nous rapproche de plusieurs étapes pour les faire taire.

Brandon Smith

Source :

https://alt-market.us/understanding-the-tyrannical-mind-and-how-it-operates/

https://lesakerfrancophone.fr/comprendre-lesprit-tyrannique-et-son-mode-de-fonctionnement

Article :

Brandon Smith / Alt-Market

Traduit par : Hervé pour le Saker Francophone

A propos de Brandon Smith :

Journaliste et activiste américain indépendant. Brandon Smith est le fondateur de l’Alternative Market Project (https://alt-market.us/). Il s’est spécialisé dans l’analyse macroéconomique ainsi que dans les études sur la désinformation des médias grand public.

Mail :

brandon@alt-market.com

