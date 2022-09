Taxer Les Superprofits : Une Super-Urgence – Salomé Saqué, journaliste Blast

Time : 19 mn 53 / [1/1]

Les bénéfices records de certaines multinationales, en temps de crise mondiale, commencent à interroger. Peut-on vraiment en laisser certains profiter d’une crise ? Est-ce une simple question d’éthique, ou est-ce une question d’équilibre économique ?

Quand on parle de superprofits, à quoi fait-on référence exactement, quels sont les arguments pour et contre la taxation de ces grosses entreprises, comment cela pourrait-il impacter notre vie à tous, et surtout comment les autres pays gèrent-ils cette question ?

Salomé Saqué décrypte le débat autour des superprofits.

« La baisse la baisse du pouvoir d’achat des ménages va devenir de plus en plus importante. A titre personnel, je trouve ça intéressant de voir jusqu’où on peut repousser les limites de la théorie du ruissellement, défendue encore très récemment par Bruno Le Maire. »

Salomé Saqué

Salomé Saqué, journaliste / Blast le souffle de l’info

TAXER LES SUPER-PROFITS : UNE SUPER-URGENCE – BLAST, Le souffle de l'info

