Vol West, un pionnier du survivalisme [TV Libertés]

Vol West, Français expatrié aux Etats-Unis dans le Montana et pionnier du survivalisme, présente son parcours et revient sur le livre qu’il a coécrit avec Piero San Giorgio « Rues Barbares ».

Il revient en outre sur les différences entre le survivalisme en Europe et aux Etats-Unis ainsi que sur la mouvance libertarienne et sa proximité avec le survivalisme américain.

A propos de Vol West :

Vol West est un libertarien survivaliste français vivant aux États-Unis.

Depuis 1995 (après son installation à Los Angeles), Vol West se concentre sur la mise en place d’une manière de vivre axée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience et plus largement la responsabilisation citoyenne.

En 2010, il commence le blog « Le Survivaliste », qui deviendra rapidement la référence francophone dans le domaine du survivalisme.

Ayant vécu une partie de sa vie à Paris et à Los Angeles, il réside aujourd’hui dans l’État du Montana.

« Ce ne sont ni la peur ni la colère qui motivent mes intentions de vie… et il n’a jamais été question pour moi de vouloir détruire ou de refuser le système en place dans toute sa complexité, mais bien de construire, en parallèle, une manière de vivre qui m’apparait intelligente et cohérente. Je ne suis pas hors système, mais je ne suis pas dedans non plus. C’est un non-faire. Un non-système. », Vol West.

« Indépendance, Autonomie, Durabilité, Prévoyance, Résilience, Responsabilisation… la démarche du survivaliste n’est pas la promesse d’une catastrophe, ou l’espoir inconscient d’une implosion de la fabrique pour pouvoir enfin revêtir nos parades camouflées et sortir le calibre 12 tacticool, mais bien la construction d’un mode de vie qui nous invite à matérialiser toujours un peu plus d’indépendance, de résilience et de liberté. Le survivalisme est le reflet physique, presque symbolique, d’une prise de conscience particulière, qui exprime non pas l’idée de s’affranchir du système par la destruction de celui-ci, comme un enfant frustré et ne pouvant pas briller ou s’assumer devant les règles de jeu en place, mais bien par la construction, en parallèle, d’une manière de vivre que nous pouvons comprendre et qui nous est utile au quotidien. », Vol West

Citation de Vol West

« Si la vie était un jeu, la seule règle serait de survivre. »

« Plus on va dans le survivalisme, plus on travaille son indépendance, et moins on a peur. »

« Quand je stocke six mois de nourriture comme le faisaient nos ancêtres, ce n’est pas dans l’anticipation de la fin du monde, mais bien dans une intention d’indépendance face à un système juste-à-temps. »

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

https://wiki-dissidence.dimg.fr/Vol_West

https://www.wikiberal.org/wiki/Vol_West

https://tvl.fr/zoom-vol-west-un-pionnier-du-survivalisme

