La vérité cachée sur le Donbass ! – Anne-Laure Bonnel, Reporter interviewée par Nicolas Vidal [Putsch Media]

Time : 3 mn 03 / [1/3]

Gangrenée depuis des années par la corruption et aujourd’hui accueillie à bras ouverts par l’Europe, l’Ukraine est visiblement devenue le bon élève de la classe.

Un conflit qui aura permis d’effacer une ardoise chargée mais dont les rudiments et les stigmates sont toujours bien présents.

Des aides et des soutiens assurément non dénués d’intérêts qui auront permis à certains d’arriver à leurs fins, dans un pays où les pratiques ne dérangent plus personne.

Anne-Laure Bonnel, Reporter

Âmes sensibles et enfants s’abstenir

Time : 32 mn 19 / [2/3]

Après un premier documentaire, Donbass, tourné dans l’est en 2015, je reviens sur mes pas en 2022.

Ce film est dédicacé à tous les civils de toutes les guerres.

L’atmosphère est lourde.

Nous sommes le 24 février 2022. Je suis de nouveau dans le Donbass.

L’offensive russe gagne tout le pays.

Interdite de séjour en Ukraine depuis 2015, je ne pourrai pas me rendre à Kiev. Je ne recevrai aucune réponse positive à mon attente d’une autorisation officielle.

Ces images racontent le quotidien des civils de Donetsk. La population ici aussi continue sa descente en enfer.

Une guerre qui a commencé en 2014 et n’a jamais vraiment cessé.

Donbass est là pour rééquilibrer le débat. Pour donner la parole à ceux qui sont au cœur du conflit et que pourtant l’on ne voit et entend peu. Pour que puisse exister une autre manière de concevoir ce conflit, à l’abri des discours propagandistes et des positionnements non assumés. Le film n’est pas là pour déterminer qui du gouvernement ukrainien ou du gouvernement russe est le plus coupable.

Donbass ne cherche pas à démontrer une théorie ou à défendre un camp plutôt que l’autre. Son objectif est de donner à voir le quotidien des populations civiles de l’Est plongées dans le tourment de la guerre. De comprendre quels peuvent être les ressentis de ces habitants.

Donbass ne se prétend pas objectif, neutre ou encore exhaustif. Donbass est un film documentaire, et c’est pourquoi Donbass se veut subjectif.

Anne-Laure Bonnel, Reporter

A partir de 48 s…

Time : 57 mn 50 / [3/3]

Entretien exceptionnel avec la journaliste Anne-Laure Bonnel sur Putsch Live !

« Je ne suis pas là pour prendre le parti des Russes. Je ne suis pas anti-Ukraine ou pro-Russe ou anti-Zelensky. Je suis simplement là pour rééquilibrer ce débat parce qu’il est en train de nous mener dans une boucherie, une boucherie terrible », avait-elle indiqué, avant de poursuivre : « La guerre c’est affreux […] J’ai le sentiment, et ces propos n’engagent que moi, qu’on est en train d’assister à un bras de fer entre de nouvelles alliances […] et que cela risque de mal se terminer. », Anne-Laure Bonnel, Reporter [1]

Pour suivre Anne-Laure Bonnel, Reporter :

Facebook : https://www.facebook.com/sillonnerlemonde

Instagram : https://www.instagram.com/annelaurebonnel/

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/anne-laure-bonnel-20730641

Twitter : https://twitter.com/al_bonnel

YouTube : https://www.youtube.com/c/AnneLaureBonnel-Reporter

Référence :

[1] https://www.profession-gendarme.com/infos-diverses-anne-laure-bonnel/

Voir notamment :

Anne-Laure Bonnel : une réalisatrice de notre époque se raconte !

Vidéo :

[1] Ukraine et corruption : l’autre conflit – Anne-Laure Bonnel / YouTube

[2] Donbass, huit ans après [2022] – Anne-Laure Bonnel – OnNeNousDitPasTout / Odysee

[3] Anne-Laure Bonnel : La vérité cachée sur le Donbass ! – Putsch Media / YouTube

Photo :

Pour illustration