Chine | Changsha : vidéos impressionnantes d’un gratte-ciel de 218 mètres ravagé par un gigantesque incendie

Un immense gratte-ciel de de 218 mètres a pris feu dans le centre de la Chine, à Changsha ce vendredi 16 septembre. Le bâtiment en question abrite les bureaux de l’opérateur téléphonique China Telecom.

Le feu est maîtrisé et n’a fait aucune victime selon le premier bilan des pompiers. La cause de l’incendie est encore inconnue.

Un gratte-ciel de 218 mètres de haut dévoré par les flammes

Pour une raison encore inconnue, un important incendie s’est déclaré sur le gratte-ciel de l’opérateur téléphonique China Telecom ce vendredi 16 septembre dans la ville de Changsha au centre de la Chine.

« Une épaisse fumée s’échappe du site et des dizaines d’étages sont la proie de flammes très violentes », a rapporté la télévision publique CCTV.

Selon plusieurs médias chinois, le feu a pris dans un gratte-ciel abritant des bureaux de l’opérateur China Telecom.

Des photos publiées par CCTV montrent d’immenses flammes orange ravager un immeuble, tandis qu’une épaisse fumée noire s’élève au-dessus de la ville de Changsha qui compte 10 millions d’habitants . Cette ville est la capitale de la province du Hunan.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si des personnes se trouvaient encore à l’intérieur du bâtiment.

Sur les vidéos diffusées, on peut voir une fumée noire extrêmement dense s’échapper de l’immeuble et des passants s’enfuir afin d’éviter d’être touchés par des débris incandescents tombés du ciel.

« Selon une enquête préliminaire », l’incendie « se serait déclaré sur un mur extérieur du bâtiment », ont indiqué les pompiers de la province sur le réseau social Weibo.

« Le feu a été éteint et aucune victime n’a été trouvée », ont-ils souligné, disant avoir reçu le premier appel au secours à 15h48 (7h48 GMT).

Immeuble calciné

« L’incendie a été éteint vers 16h30 » et « les communications (téléphoniques) n’ont pas été interrompues », a précisé China Telecom dans un message publié sur Weibo.

La construction du gratte-ciel avait été achevée en 2000, selon CCTV.

Cette relative modernité de l’immeuble pourrait expliquer en partie l’absence de victime pour le moment, des exercices anti-incendie étant régulièrement pratiqués dans les bâtiments des grandes villes.

Aucun bilan humain n’a pour le moment été publié. Une partie du bâtiment est calcinée.

Des précédents

Des incendies mortels surviennent toutefois régulièrement en Chine, où l’application parfois laxiste des consignes de sécurité et les constructions illégales peuvent compliquer l’évacuation d’un bâtiment en feu.

En juin 2021, dans la province du Henan (centre), l’incendie d’une école d’arts martiaux avait fait 18 morts, pour la plupart des élèves âgés de sept à 16 ans.

Les médias officiels avaient indiqué que le bâtiment abritant l’école n’avait pas passé les contrôles de sécurité obligatoires. L’événement avait provoqué un tollé en ligne et une mobilisation sur les réseaux sociaux pour de meilleures normes anti-incendie.

En 2017, deux incendies avaient tué plus d’une vingtaine de personnes dans des quartiers de Pékin habités par des travailleurs migrants venus d’autres provinces.

En 2010, un vaste incendie avait ravagé un immeuble résidentiel de 28 étages à Shanghai, tuant 58 personnes.

