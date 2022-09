« Croissance / décroissance, et si nous n’étions pas obligés de choisir ? », Charles Sannat, analyste économique

Time : 31 mn 30 / [1/1]

« Quand on vous parle de publicité, quand on vous soumet à des messages qui vous poussent à la consommation, au désir, à l’envie ; et que dans le même temps on vous dit : « Il faudrait faire la décroissance ». On se fiche de nous, on se moque de nous, on nous ment, on nous manipule ; et c’est en ça que je dis : Attention !… Et c’est important de remettre les choses en perspective. La vraie question est donc de savoir ce qu’on fait croître et ce qu’on fait décroître. Et tant que la réflexion n’est pas posée dans cette nuance et avec cette nuance des deux faces de la même médaille, croissance et décroissance ; alors on sait qu’on est manipulé par des tristes cires qui ont des pensées qui sont relativement mortifères, qui ne sont pas grandes, qui ne sont pas des pensées de vie, qui ne sont pas des pensées de joie, qui ne sont pas des pensées d’avenir […]. »

Charles Sannat

Cette semaine je vous propose de réfléchir à la décroissance !

A la première réflexion la « décroissance » semble une évidence pour répondre aussi bien aux défis climatiques, qu’à celui de la raréfaction des ressources naturelles, sans oublier celui de préserver le vivant et la biodiversité.

Pourtant, sous cette évidence se cache une vérité qui l’est nettement moins.

La croissance c’est la vie.

De la croissance des êtres vivants, animaux comme végétaux, qui ne naissent jamais finis, mais à finir en passant par l’expansion de l’Univers qui n’est jamais rien que la croissance du cosmos, il n’y a pas de vie sans croissance.

Il n’y a pas de processus de création sans croissance.

Alors, les choses sont nettement plus nuancées et complexes que ce que l’on veut bien nous faire croire.

Non seulement la décroissance ne doit pas être une évidence, mais encore plus, la décroissance ne doit pas devenir notre objectif de vie, car, pour faire croître notre spiritualité, ce n’est pas une décroissance forcée qu’il faut, mais bien une simplicité volontaire.

Je partage avec vous ici quelques pensées que je vous invite à partager avec le plus grand nombre, car c’est un sujet fondamental, essentiel pour les années qui viennent et l’avenir communs de tous nos enfants.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver. Des pistes pour réfléchir et penser !

Charles Sannat

https://insolentiae.com/croissance-decroissance-et-si-nous-netions-pas-obliges-de-choisir-ledito-de-charles-sannat/

Charles Sannat / Insolentiae

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

[1] Croissance et décroissance et si nous n’étions pas obligés de choisir? – Le Grenier de l’éco / YouTube

