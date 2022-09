Les secrets de la reine : tout savoir sur l’élite mondialiste et le pouvoir profond – Pr Pierre Hillard

Time : 2 h 57 / [1/2]

Pierre Hillard, essayiste & docteur en science politique est l’invité de Géopolitique Profonde.

Spécialiste du mondialisme, Pierre Hillard a publié un nouvel ouvrage : « Des Origines du Mondialisme à la Grande Réinitialisation » [1].

Selon lui, un réseau organisé travaille dans l’ombre depuis des siècles pour accomplir un objectif clair, imposer un ordre mondial. Messianisme, marranisme, liens secrets judéo-protestants, domination bancaire sous influence eschatologique, Pierre Hillard trouve la source de son travail dans les œuvres de ces réseaux qui ne se cachent plus !

« La Bête de l’événement est là, et elle arrive ! » a annoncé le Président Macron.

Déclaration anodine ? Annonce prophétique ? Nous allons tout savoir dans cet entretien en direct avec le spécialiste du sujet !

Géopolitique Profonde

Pierre Hillard (né en 1966) a fait des études d’histoire, de sciences politiques et d’études stratégiques. Il réalise sa thèse de doctorat de sciences politiques – Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne – sous la direction d’Edmond Jouve. Il est docteur en science politique.

Ancien professeur en relations internationales à l’École supérieure du commerce extérieur de Paris.

Spécialiste de l’Allemagne, des affaires européennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiés (UE, UNASUR, Union Nord-américaine à l’instigation de Robert Pastor, etc.), du partenariat transatlantique, de l’instauration d’un marché transatlantique sans entraves, des relations euro-arabes, du régionalisme et de la question des minorités nationales.

Il est notamment l’auteur de Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions (2001), de La Décomposition des nations européennes : de l’union euro-atlantique à l’État mondial (2004), de La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial (2007), La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale (2009) et Chroniques du mondialisme (2014), etc…

Il a écrit de nombreux articles sur les sites Géostratégiques, Réseau Voltaire, Conflits actuels, Intelligence et Sécurité, et Balkans-Infos. Il intervient sur divers radios. Il est également intervenu sur France Culture, France Info, Radio Ici & Maintenant, ou encore France 24. Il collabore aux publications du Cercle Jeune France. Il est depuis octobre 2012 éditorialiste sur Boulevard Voltaire.

Time : 20 mn 24 / [2/2]

Nous vivons vraiment à l’ère de la révélation, le rideau est lentement tiré et le public commence à avoir un aperçu de ce qui s’est passé à l’intérieur de Buckingham Palace. Mais ce n’est encore que la partie émergée de l’iceberg. Que fera le public lorsqu’il découvrira les histoires dignes de film d’horreur ?

Quantumleap

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

https://geopolitique-profonde.com/2022/09/10/les-secrets-de-la-reine-tout-savoir-sur-lelite-mondialiste-avec-pierre-hillard/

Géopolitique Profonde

[1] « Des Origines du Mondialisme à la Grande Réinitialisation » / éditeur : Culture & Racines / Date de publication : le 28 mars 2022 / ISBN : 2491861305

[1] LES SECRETS DE LA REINE : TOUT SAVOIR SUR L’ÉLITE MONDIALISTE AVEC PIERRE HILLARD – GÉOPOLITIQUE PROFONDE / YouTube

[2] LE TERRIER DU LAPIN BLANC ROYAL – Quantumleap / Rumble

Photo :

