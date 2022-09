Inégalités record : vers des conflits civils ?

Time : 16 mn 43 / [1/1]

« Ainsi l’année dernière, 10% des plus riches terriens ont encaissé 52% du revenu mondial pendant que la moitié du monde la plus pauvre n’en percevait que 8%. Oui ! Vous avez bien entendu plus de la moitié du PIB mondial a fini dans la poche des 770 millions d’êtres humains les plus riches qui détiennent aujourd’hui 76% du patrimoine mondial. De l’autre côté, 50% de la planète, les plus pauvres ne détiennent pas plus de 2%. »

« La fortune des très riches a plus augmenté pendant la pandémie que pendant les 14 années précédentes. Elle a doublé en 19 mois pendant que 160 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. »

« Ces inégalités ne sont pas le fruit d’un processus naturel mais d’une volonté politique. »

« Tout l’argent dépensé par les gouvernements pendant la pandémie pour soutenir l’économie a finie dans les poches des propriétaires de l’outil de production, c’est-à-dire les actionnaires. »

« [..] mais alors que les revenus de plus de 90% de la population mondiale ont reculée, les marchés boursiers se sont envolés et la fortune des milliardaires aussi. [..] la France n’est pas épargnée. Plus 86%, c’est la hausse de la fortune des Français les plus riches pendant la crise, soit 236 milliards d’euros ; presque autant que les recettes du budget de l’État en 2020 […] »

« […] 14 millions d’entre nous vivent dans une situation d’extrême précarité et doivent avoir recours à l’aide alimentaire. Aux États-Unis […], il serait plus de 36 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. »

« Aux États-Unis, on relève 10 ans d’écart d’espérance de vie entre riches et pauvres et en France, c’est 13 ans. »

« Pour rappel, les Big Pharma ont encaissé près de 1000 dollars de bénéfices par seconde pendant la crise. »

« Les inégalités tuent ». C’est le titre du dernier rapport d’« Oxfam » paru le 17 janvier 2022.

Elles sont aussi fortes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient au début du 20ème siècle.

Ça, c’est la conclusion de l’autre rapport majeur sur le sujet, celui du « WIL », le « World Inequality Lab ».

Depuis le début de la pandémie, les différences se sont fortement creusées, entre les continents, les pays, et les gens, différences d’accès aux revenus, aux opportunités, aux soins, aux produits de base, à l’éducation et même, différence d’empreinte carbone.

On compte désormais un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, comme Scott Shleifer de chez Tiger, la chanteuse Rihanna, l’acteur Tom Cruise, le réalisateur Peter Jackson, ou encore Melinda Gates, qui selon le magazine « Forbes » sont tous devenus milliardaires pendant la crise … ou redevenus, dans le cas de Melinda.

Pendant ce temps, une personne est morte et meurt toujours des conséquences des inégalités toutes les 4 secondes.

Si l’extrême pauvreté recule depuis environ 10 ans dans le monde, et que les écarts entre les pays ont tendance à se réduire, les écarts de situation entre deux habitants d’un même pays, eux, explosent.

Comment sont réparties les richesses, les revenus et le patrimoine mondial en 2022 ?

Très mal. Plus mal que jamais à vrai dire, et le phénomène s’est amplifié avec la crise, puis avec la guerre en Ukraine, une situation inédite depuis plus de 150 ans mais tellement courante depuis 10.000 ans.

Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais nous verrons aussi ensemble qu’il existe des solutions pour lutter contre ce phénomène mortifère qui fracture les sociétés, contribue au mal-être des peuples et encourage la violence.

Il faut juste avoir le courage de les appliquer, et ça ne s’est pas gagné.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

https://wir2022.wid.world/

https://www.oxfam.org/fr/publications/les-inegalites-tuent

