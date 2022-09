La chaîne d’information LCI a utilisé des images du jeu vidéo « Fallout 4 » pour illustrer des missiles nucléaires de l’armée russe

Par : Numerama

La chaîne d’info en continu a visiblement récupéré des images sur Google pour illustrer des armes nucléaires tactiques, sauf qu’il s’agissait de bombes tirées du jeu vidéo « Fallout 4 ». Un petit couac pas méchant, mais qui a bien fait rire les fans du jeu.

La Russie, comme à son habitude depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, brandit des menaces nucléaires cette semaine. La population s’en inquiète et les médias sont bien obligés d’apporter des d’éclaircissements à tous ces événements. LCI, comme d’autres chaînes de télé, a voulu détailler les types d’armes possédés par la Russie ce 19 septembre et démanteler les mythes autour d’une potentielle attaque.

Le seul souci est que les journalistes ont utilisé des images d’une arme tirée… du jeu vidéo « Fallout 4 » pour illustrer les missiles russes.

Un missile plus long et plus aérodynamique

Le mini-nuke, qui ressemble à une caricature de bombe, peut être porté par un super-mutant kamikaze dans le jeu vidéo — il se trouve être très utile si le joueur parvient à la récupérer, puisqu’il inflige d’énormes dégâts.

Les armes nucléaires tactiques sont bien plus destructrices dans le monde réel et sont destinées à avoir un impact précis sur un territoire. Généralement, il s’agit d’ogives placées dans des missiles d’une longueur de 6 mètres.

Un missile OTR-21 Totchka de l’armée russe pouvant être doté d’une ogive nucléaire. Source : Wikimedia Commons

Dans la hâte propre aux chaînes d’infos en continu, LCI a malencontreusement illustré ces dernières par les mini-bombes de « Fallout 4 » pour décrire les armes en possession de l’armée russe. En tapant « mini-nuke » sur Google Images, on tombe en effet uniquement sur les missiles rondouillards du jeu vidéo.

La raison est simple : ce n’est qu’un surnom. Une ogive nucléaire n’est qu’une « tête » contenant la charge explosive d’un missile. On peut placer cette pointe sur différentes catégories d’arme.

On espère en revanche que le scénario dystopique de « Fallout 4 » avec un monde plongé dans une guerre nucléaire ne se produise pas.

Bogdan Bodnar, journaliste

Par : Fawkes

Imaginez les excuses de la chaîne. « Désolé, une petite erreur s’est glissée dans notre édition d’hier. Nous avons malencontreusement confondu une arme nucléaire russe avec un armes fictive sortie d’un jeu vidéo ». Comment peut-on encore être crédible après ça ?

Depuis un mois, il faut bien dire que les médias français nous régalent par leur connerie. D’abord, les missiles cheminées de France Intox puis les fausses vraies manifs de LCI et maintenant les missiles nucléaires de jeux vidéo de la même chaîne (élue meilleure chaîne de l’année, faut le faire). On attend avec impatience leur prochaine perle.

Time : 5 mn 32 / [1/1]

Photo extraite de la vidéo

Rappelons qu’en plus LCI se gargarise d’avoir un service de vérification des faits pour débusquer les fausses informations… mais pas les leurs visiblement.

Source :

https://fallout.fandom.com/wiki/Mini_nuke_(Fallout_4)

https://www.fawkes-news.com/2022/09/lci-utilise-des-images-du-jeu-video.html#comment-form

https://www.numerama.com/politique/1119162-lci-a-utilise-des-images-du-jeu-video-fallout-pour-illustrer-des-missiles-nucleaires.html

Article :

Bogdan Bodnar, journaliste, spécialisé dans la tech et la géopolitique / Numerama

Fawkes

Vidéo :

[1] Menace nucléaire Russe : pourquoi Biden réagit? – Justine Frayssinet sur LCI (19/09/2022) – Déesses de la Télé 2 / YouTube

Photo :

Pour illustration