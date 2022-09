Jolies femmes contre moches – l’émission qui choque

Time : 8 mn 26 / [1/1]

Si vous êtes moche, complexée ou tout simplement dysmorphique, comprenez que vous ne vous voyez pas telle que vous êtes… et bien dites-vous que vous avez de la chance d’avoir échappé à ça… Ça, c’est une émission de télé-réalité qui fait fureur en Corée du Sud, le leader mondial du bistouri et du rictus à la Mona Lisa.

Oui, avoir le sourire de la Joconde, c’est la dernière dinguerie des Sud-Coréennes qui sont prêtes à tout pour être belle, belle, belle ! Y compris à se faire refaire le portrait en direct… devant des millions de téléspectateurs.

Chaque année, 1,2 million d’actes de chirurgie esthétique y sont pratiqués, ce qui place le pays en troisième position après les Etats-Unis et le Brésil.

Le Monde (2017) [1]

Les États-Unis enregistraient 3 462 opérations de chirurgie esthétiques pour 100.000 habitants en 2019, les plaçant ainsi en première position. C’est par ailleurs le pays qui enregistrait le plus grand nombre d’opérations cosmétiques chirurgicales et non chirurgicales en 2020.

La Corée du Sud en seconde position comptabilisait près de 2 236 opérations pour 100.000 habitants en 2019 mais demeure le pays avec le plus de chirurgiens par habitant.

Statista (2022) [2]

Un reportage de Anthony Dufour.

