« France des Allocs » : Retour sur l’Enorme Fake News de LCI – Le Média avec Jean-Christophe Sarrot & Céliane

Si on était dans le domaine de la mode, on dirait que c’est la tendance été/automne. Depuis un certain nombre de jours, voire de semaines, c’est la petite musique que l’on entend en France. Si on tend l’oreille, on entend des arguments selon lesquels il existerait une France du travail à la peine, et une « France des allocs », qui profite et vit plutôt bien. C’est un peu ce qu’a prétendu la chaîne de télévision LCI dans une émission.

Elle a diffusé une infographie expliquant qu’un couple de personnes au chômage gagne plus par mois (2902 euros) qu’un couple de personnes au SMIC (2858 euros). Bien entendu, c’était faux. On s’en doutait mais les activistes de l’ONG « ATD Quart Monde » ont pris leur calculette et corrigé l’infographie en question. Théophile Kouamouo revient sur ce fact-checking avec Jean-Christophe Sarrot, responsable emploi formation d’« ATD Quart Monde » et auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ».

Également présente sur le plateau du « Média », Céliane, une personne privée d’emploi. Au-delà des propos de plateau télé, proférés par des personnes vivant de leur statut d’élus souvent depuis des décennies, elle raconte, elle rappelle ce que c’est d’être au chômage dans la France de 2022.

https://www.atd-quartmonde.fr/

https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/france-des-allocs-retour-sur-lenorme-fake-news-de-lci-1Uj7F4s5Qi6IXbx7qjp4nA

