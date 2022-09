Hiver sans chauffage ! + Bonus – Les Analyses du Docteur Alwest

Time : 6 mn 52 / [1/2]

Synopsis :

Une consultation avec le Dr Alwest, c’est bon pour la santé. Les médias et les politiques, bref tous les corrompus ont droit à leur ration de beignes. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, ça nous fait beaucoup de bien. Merci, Dr Alwest !

Time : 7 mn 47 / [2/2]

Biographie succincte :

Le Docteur Alwest est connu par sa chaine YouTube d’analyse politique et géopolitique, des travers de notre époque, de l’hypocrisie et des mensonges autorisés du milieu journalistique, de la soumission à une pensée dominante ; mais c’est également un humoriste qui se produit sur scène (One man show).

Un personnage atypique au franc-parler qui vous entraîne dans son décryptage de l’actualité, toujours à mille lieux des standards télévisés.

Un humoriste au parler vrai qui ne se rendra jamais chez Ardisson, Hanouna, ou Ruquier pour y faire sa promo.

Entre gravité et légèreté, le Doc Alwest ne vous laissera pas indifférent !

