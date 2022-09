Des boulangers belges ferment à cause de factures d’électricité impayables. Des hausses pouvant atteindre 500% !

Time : 2 mn 05 / [1/2]

On réclame à la boulangerie Dumont (Belgique), un acompte mensuel de facture d’énergie aberrant. Sa facture mensuelle est passée de 1.860 à 11.836 euros. Intenable ! La boulangerie a donc fermé ses portes.

Le phénomène prend de l’ampleur en Belgique. Les gérants de la boulangerie Dumont, dans le village belge de Vencimont à quelques kilomètres de la frontière française, ont annoncé dimanche dans une publication Facebook, repérée par « La Libre Belgique », fermer leur établissement en raison de l’augmentation brutale du coût de l’électricité.

« Comme déjà quelques collègues avant nous, il est temps, à notre tour, de remercier notre gouvernement pour son inaction et son indifférence, il est temps de vous remercier, vous, pour votre fidélité, et il est temps, enfin, de tirer notre révérence », ont-ils écrit, dans un message relayé près de 18 000 fois.

En publiant comme preuve une photo de leur facture, les gérants de cette boulangerie ont expliqué que le prix de l’électricité était passé de 1 860 euros par mois à 11 863 euros en septembre, soit une augmentation de 500 %.

Un pain à 17 euros

S’ils décidaient de répercuter ce coût colossal sur le prix de leur marchandise, ils devraient vendre leur pain… environ 17 euros, selon eux.

« C’est une aberration ! Ce n’est pas une augmentation… c’est un assassinat ! La fin d’une profession… et des vies qui vont avec ! », ont-ils dénoncé, en précisant que l’établissement fermerait ses portes dimanche à midi.

Sur leur page Facebook, qui a pris de l’ampleur depuis leur publication virale, ils ont relayé les messages d’autres boulangeries dans le même cas en Belgique, comme l’établissement « Arts et Fils » à Soumagne, qui a vu sa facture passer à 9 500 euros en août.

« Si le monde politique ne pose pas de limites et ne prend pas de décision à la hauteur du cataclysme dans lequel nous nous trouvons, vous n’aurez bientôt plus aucune boulangerie ouverte en Belgique », ont averti les gérants de la boulangerie Dumont, qui était la seule du village de Vencimont.

« On m’appelle tous les jours. Je suis contacté par de plus en plus de boulangers qui n’arrivent plus à honorer leurs factures énergétiques. Elles sont toutes touchées », a confirmé à la RTBF, Albert Denoncin le président de la Fédération des boulangers francophones.

L’Hexagone, comme le plat pays, est confronté à une flambée des prix de l’énergie consécutive à la guerre en Ukraine [Ndlr : le conflit russo-ukrainien a bon dos…]. La boulangerie Razaire, basée à Marignier en Haute-Savoie a vu par exemple ses factures d’électricité multipliées par trois en un an, d’après « Le Dauphiné Libéré ». Une augmentation qui reste bien moins élevée que chez nos voisins, en raison notamment de la mise ne place du bouclier tarifaire. Mais qu’en sera-t-il si ce dernier n’est pas reconduit ?

Le Parisien

Time : 2 mn 04 / [2/2]

Comment vont-ils joindre les deux bouts ? Les indépendants, les chefs d’entreprises. La facture d’électricité ne cesse de grimper depuis le mois juin et elle a atteint un record aujourd’hui. La boulangerie Mahy doit débourser près de 7000 euros de plus pour sa facture d’électricité du mois d’août, à Châtelet. Si cela continue, l’établissement devra fermer temporairement, « On va devoir faire une pause en attendant une aide des pouvoirs publics parce que cela ne rapporte plus, on travaille à perte », explique le patron, Jonathan Mahy.

Un pain à 5 euros ? Personne ne l’achèterait

La boulangerie utilise du matériel très énergivore : chambre froide, réfrigérateurs, fours. Ajouter à cela, les coûts des matières premières et du gaz, en hausse également. Dans un premier temps, le patron a essayé de le répercuter sur la valeur du pain mais il ne peut pas aller plus loin, « A l’heure actuelle, pour gagner ma vie, je devrais vendre mon pain 5 euros. Personne ne l’achèterait ».

« Les facilités de paiement ne font que reporter le problème. »

Le fournisseur d’électricité lui a accordé une facilité de paiement, c’est-à-dire, la possibilité de payer ses factures en plusieurs fois mais « la somme devra quand même être payée sur le long terme et la situation ne va pas aller en s’améliorant ». D’après ce boulanger, beaucoup de ses confrères se demandent s’ils vont pouvoir assurer la période des fêtes de fin d’année.

RTBF

Confrontés à l’envolée des prix de l’énergie, les boulangers belges appellent à l’aide pour régler des factures d’électricité impayables.

Source :

https://www.ledauphine.com/economie/2022/09/26/boulangerie-il-redoute-une-hecatombe-chez-les-plus-petits-en-haute-savoie

https://www.rtbf.be/article/fermetures-successives-de-boulangeries-artisanales-c-est-tout-un-secteur-qui-risque-de-disparaitre-avertit-la-federation-11074331

https://www.leparisien.fr/economie/facture-delectricite-en-hausse-de-500-une-boulangerie-belge-contrainte-de-fermer-definitivement-27-09-2022-6C4IEFYKK5BZPCI4PMTT6HMDC4.php

https://www.lalibre.be/regions/namur/2022/09/26/de-1860-a-11836-euros-de-facture-denergie-la-boulangerie-dumont-obligee-de-fermer-ce-nest-pas-une-augmentation-cest-un-assassinat-SIQP2WL6DNASBJBYIQKRSWBEBU/

Article :

Le Parisien

RTBF

Vidéo :

[1] Des boulangers belges ferment à cause de factures d’électricité «impayables» – Le Parisien / YouTube

[2] Energie : les boulangers en difficulté avec la hausse des prix – JT RTBF – RTBF / YouTube

Photo :

Pour illustration