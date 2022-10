Révolution Quantique | Quantum Revolution : Une Nouvelle Compréhension du Fonctionnement de Notre Univers – Nassim Haramein

Time : 1 hr / [1/1]

Chapitres :

00:00 – Introduction et présentation par Julie Couvreur.

01:49 – Révolution Quantique 1 – Nassim Haramein.

31:38 – Révolution Quantique 2 – Nassim Haramein.

Synopsis :

Découvrez une nouvelle compréhension du fonctionnement de notre Univers, de l’échelle subatomique au niveau cosmologique, ainsi que sur la manière dont tout est connecté.

Nassim Haramein décrit une révolution quantique qui va transformer notre perception de l’Univers, de la mécanique quantique, de la conscience ainsi que notre connexion spirituelle.

Les modèles mathématiques proposés pour décrire l’Univers ne fonctionnent pas. Ils sont truffés d’erreurs et de variables d’ajustement, essayant de donner du sens à ce qui est observé mais pas vraiment compris. Mais peut-être que le plus gros problème vient de la séparation qui existe entre toutes les sciences .

Les découvertes de Nassim Haramein nous apportent la théorie du champ unifié permettant de concilier les différentes théories scientifiques actuelles ainsi que de faire le lien entre les spiritualités ancestrales et la physique moderne.

Biographie succincte :

Nassim Haramein est né à Genève, en Suisse en 1962.

Dès l’âge de 9 ans, Nassim élaborait les bases pour l’unification de la matière et de l’énergie, qu’il a appelé « l’univers Holofractographique ».

Nassim a passé la majeure partie de sa vie à rechercher une géométrie fondamentale de l’hyperespace. Il a étudié une variété de domaines de la physique théorique, cosmologie, à la mécanique quantique, de la biologie et la chimie à l’anthropologie et les civilisations anciennes. En combinant ces connaissances avec une observation attentive du comportement de la nature, il a découvert une géométrie spécifique qui lui a semblé être indispensable à la création. Et qui est le fondement de sa théorie des champs unifiés.

Cette théorie d’unification, connue sous le nom « Rauscher métriques Haramein » (une nouvelle solution des équations d’Einstein qui intègre le couple et les effets de Coriolis) et sa récente publication « Le Proton Schwarzschild », posent les bases de ce qui pourrait être un changement fondamental dans notre compréhension actuelle de la physique et de la conscience. Cette théorie révolutionnaire a été livrée à la communauté scientifique par le biais de revues et de présentations lors de conférences internationales de physique. En outre, le « Proton Schwarzschild » a récemment reçu le prestigieux prix « Best Paper Award » dans le domaine de la physique, la mécanique quantique, la relativité, la théorie des champs, et la gravitation à l’Université de Liège, en Belgique au cours de la 9ème Conférence internationale CASYS’09.

Parlant couramment français et anglais, M. Haramein donne des conférences et des séminaires sur sa théorie d’unification depuis plus de 10 ans. Ses conférences multimédias qui permettent à son public de comprendre grâce à la validité de ses observations et ses données théories.

En plus de ses articles scientifiques, M. Haramein présente cette théorie dans une version pour profane, dans 4 DVD intitulé « Crossing the Event Horizon : Rise to the equation », et dans ses tournées de conférences internationales.

Au cours des 20 dernières années, M. Haramein a dirigé des équipes de recherche composée de physiciens, d’ingénieurs, de mathématiciens et autres scientifiques. Il a fondé une organisation à but non lucratif, « Resonance Science Founadation », où, en tant que directeur de la recherche, il continue d’étudier les principes d’unification et leurs implications dans notre monde d’aujourd’hui. La Fondation s’emploie activement à développer un centre de recherche sur l’île d’Hawaii, où la science, la durabilité et les technologies vertes se rencontrent.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

Article :

Note :

Cette série en 12 épisodes expose la théorie de Nassim Haramein sur l’Univers connecté ou Modèle Holographique Généralisé.

Voir notamment de Nassim Haramein :

The black whole : La preuve scientifique que tout ne fait qu’un [Vidéo]

Vidéo :

[1] RÉVOLUTION QUANTIQUE (Gaia) La vie ailleurs que sur Terre ? – Julie Couvreur – Une Autre Réalité / YouTube

Photo :

