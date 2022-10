Faute d’avoir un logement, Dominique, 61 ans, loge dans sa voiture avec son chien

Time : 4 mn 19 / [1/1]

Elle s’appelle Dominique Le Goff, elle a 61 ans et tous les soirs elle est obligée de dormir en position assise dans sa voiture faute de toit. Dans l’attente d’un appartement pour elle et son chien, c’est sa réalité.

Leila Amrouche, journaliste de Brut l’a rencontrée.

Dominique et son chien Loulou logent dans une voiture. Cela fait maintenant plus d’un an qu’elle a fait des démarches d’urgence pour avoir un logement.

« Voilà mon chez-moi. »

Pour Dominique, son « chez-moi », c’est sa voiture. Agée de 61 ans, elle n’a plus de logement, et est obligée de vivre avec son chien, Loulou, dans son véhicule.

« J’ai perdu mon mari au mois de décembre 2020. Quand mon mari est décédé, je ne pouvais plus rester dans la maison. Il est décédé dans la cuisine, et ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. Et donc, les petites économies que j’avais eues avec la vente de la maison, ben, elles sont parties. Elles ont fondu comme neige au soleil. », explique la sexagénaire.

« Je dors assise »

Dominique a placé toute sa vie entre ces quatre roues.

« J’ai ma nourriture puisqu’on ne mange que des sandwichs, je ne peux rien manger d’autre puisque je n’ai pas de réchaud, je n’ai rien pour faire chauffer à manger. »

Sur la banquette arrière, il y a aussi les croquettes pour son chien, et ses habits. Mais pour dormir, cette situation est encore plus inconfortable.

« Je dors assise parce que je ne peux pas baisser mon siège à cause des sacs qui sont derrière. », explique-t-elle.

Elle ne souhaite pas dormir chez ses enfants, ayant une situation familiale particulièrement compliquée.

« Moi, j’attends un toit. Un toit pour me stabiliser et pour essayer de retrouver un petit emploi en attendant de toucher ma retraite. Je suis en colère, je suis fatiguée, j’en ai marre qu’on nous prenne pour des billes. Il y a tellement de logements de vide ! Mais non, il n’y a pas de logements. », souffle-t-elle.

Comment en France avec tous les logements sociaux vides, une solution n’a-t-elle pas été trouvée ?

Elle vit dans sa voiture avec son chien de 15 ans, entre parkings et aires de repos.

Dominique Le Goff souffre d’une maladie chronique.

Elle touche 580 euros par mois (RSA et réversion de veuvage).

Des démarches faites auprès d’assistantes sociales, du Maire, des HLM, etc…

Un homme lui a refusé un logement à Landivisiau à cause de son chien. Il fallait qu’elle choisisse entre le logement ou son chien loulou 15 ans.

À la suite de plusieurs intimidations, voir harcèlement du pouvoir en place de Commana, lui envoyant gendarmes et première adjointe au maire avec des propos qui dépassent l’entendement (enregistrement à l’appui), Dominique ne veut plus rester à Commana.

Dominique est au bout du rouleau.

Les pouvoirs en place préfèrent-ils la retrouvée morte ou suicidée ?

En France, d’après une étude de l’Insee, il y a dix fois plus de logements vacants que de personnes sans domicile fixe.

D’après la Fondation Abbé Pierre, plus de 300 000 personnes sont sans domicile fixe parmi les 4 millions de mal-logés.

Désormais, Commana, 1 000 habitants, se trouve aussi confrontée à ces réalités.

Note personnelle :

A ce jour, je ne sais pas si Dominique Le Goff est logée décemment. Néanmoins, et ce à toutes fins utiles, j'ai mentionné ci-dessus deux pétitions en lignes.

