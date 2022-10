Vaccination Covid : « La suspension des soignants est une perversion sadique ! », Pr Alexandra Henrion-Caude

Time : 26 mn 36 / [1/1]

Extraits :

« […] Twitter a récemment banni un de mes collègues, le Dr. Peter McCullough qui avait quand même 512 000 abonnés […]. »

« Puis là, dimanche ou samedi, le Dr. Joseph Ladapo aux Etats-Unis aussi […] qui s’occupe de la santé en Floride au sujet des vaccins et qui a pourtant alerté sur un point […] : il a déconseillé aux hommes âgés de 18 à 39 ans de recevoir des vaccins ARN messager Covid-19 en raison d’une augmentation de 84% de l’incidence des décès liée au cœur dans les 28 jours suivants la vaccination. […] »

« […] La suite, c’est ma vaporisation de mon existence digitale. […]. J’avais une page Wikipédia qui a été supprimée, puis remise aux goûts du jour, et depuis je crois même que les gens qui veulent intervenir sur ma page Wikipédia sont bloqués […]. Les informations, et je tiens à le préciser, qui sont sur mon Wikipédia, sont fausses. Pourquoi elles sont fausses ? Parce qu’elles sont basées sur des articles du Monde, du Parisien et autres qui ne m’ont jamais interviewé et qui sont erronées […] »

Pr Alexandra Henrion-Caude

Synopsis :

La généticienne et spécialiste de l’ARN, Alexandra Henrion-Caude revient sur le premier anniversaire de la suspension des soignants à cause de la politique sanitaire menée par nos gouvernants depuis deux ans.

Elle évoque également les problèmes menstruels et auditifs causés par les vaccins ARNm ainsi que de graves effets secondaires parfois fatales.

Biographie succincte :

Alexandra Henrion-Caude, est une généticienne, spécialiste de l’ARN et spécialiste de l’épigénétique de renommée mondiale.

Ancienne directrice de recherche à « l’Inserm » (Institut national français de la santé et de la recherche médicale).

Directrice de la plateforme technologique GenAtlas à « l’Institut des maladies génétiques Imagine à l’hôpital Necker » et membre de « l’Espace éthique Ile-de-France ».

Fondatrice de l’Institut de Recherche « SimplissimA » [1].

En 1997, elle soutient sa thèse sur les gènes USF. Elle poursuit sa carrière aux États-Unis en neurobiologie au « Joslin Diabetes Center » à « Harvard Medical School » à Boston et au « Salk Institute ».

En 2013, elle devient boursière « Eisenhower », ainsi que les nouveaux contours de la science avec plusieurs Prix Nobel aux « Molecular Frontiers » sous l’égide de la « Fondation Nobel », de « l’Académie Royale des Sciences de Suède » et de « l’Université de Corée ».

Plus de 100 publications scientifiques et trois brevets européens/internationaux [2].

Référence :

[1] https://www.simplissima.org/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1LA9H-YwBaKkI/bibliography/43110322/public/?sort=date&direction=ascending

Voir notamment d’Alexandra Henrion-Caude [MAJ] :

Covid-19 : L’épidémie est terminée ? Alexandra Henrion-Caude [Vidéos]

Covid-19 : surprises dans les analyses de sang des personnes vaccinées – MAJ

Covid-19 : des clés pour comprendre par soi-même – Pr Alexandra Henrion-Caude

Covid-19 : Témoignages de victimes des effets secondaires graves des vaccins ARNm

Pfizer : les 80 000 pages d’effets indésirables décryptées – Pr Alexandra Henrion-Caude

Covid-19 : faut-il continuer à vacciner les jeunes ? – Pr Alexandra Henrion-Caude – MAJ

Acte II : Covid, Vaccin – la généticienne Alexandra Henrion-Caude nous dit tout [Vidéo] MAJ

La Crise du Coronavirus : Alexandra Henrion-Caude, Aline Salabelle, François Godeau,… [Audio]

Coronavirus : la Pr Alexandra Henrion-Caude, généticienne vous dit tout sur le Covid-19 [Vidéo] MAJ

J’ai reçu deux doses de vaccins, dois-je recevoir une troisième injection : Pr Alexandra Henrion-Caude – Explications !

Covid-19 : « Les confinements ne font que retarder la propagation de l’infection », Pr Alexandra Henrion-Caude [Vidéo]

Covid-19 | Vaccins ARNm : des séquences de l’ARN virales SARS-CoV-2 peuvent s’intégrer dans notre génome (ADN)

Vaccins contre le Covid-19 : « une cascade très négative » d’effets secondaires à craindre ? – Alexandra Henrion-Caude

Alexandra Henrion-Caude, généticienne de renommée mondiale, nous explique tout ce qu’il faut savoir sur le Covid-19 [Vidéos] MAJ

Covid-19 | Vaccins ARNm : Pr Christian Perronne, Pr Luc Montagnier, Pr Alexandra Henrion-Caude au Parlement du Luxembourg

Covid-19 : Origine du Sars-cov-2, Brevet/scoop, actu 2e vague, Gestion sanitaire, Tests PCR, Vaccins ARN – L’analyse d’Alexandra Henrion-Caude [Vidéos] – MAJ

Vidéo :

[1] « La suspension des soignants est une perversion sadique ! » – Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie / YouTube

Photo :

Pour illustration