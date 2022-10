Résumé SOTT – Septembre 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 18 mn 28 [Vostvfr] / [1/1]

Traduction rapprochée :

L’ouragan Ian a frappé la Floride sous la forme d’une furieuse tempête de catégorie 4 qui a coûté la vie à au moins 100 personnes . Les vents violents et les inondations ont détruit des centaines de maisons et d’entreprises et laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité. Certains habitants des communautés insulaires ont été coupés du continent.

Ian a causé la perte financière la plus importante de l’histoire de la Floride, avec des dommages économiques s’élevant à 100 milliards de dollars.

Des nappes de pluie et des inondations record continuent de faire des ravages dans le monde entier, mais en parallèle, l’activité volcanique et sismique dans la zone de la Ceinture de feu du Pacifique (Pacific Ring of Fire) a culminé en septembre :

Séisme de 7,6 M à Michoacan, Mexique (19 septembre).

Séisme de 7,6 M dans la région de l’Est de la Nouvelle-Guinée (10 septembre).

Séisme de 7,0 M au Sud-Est des îles Loyauté (14 septembre).

Séisme de 6,9 ​​M à Taïwan (18 septembre).

Séisme de 6,9 ​​M dans la dorsale médio-atlantique centrale (4 septembre).

Le 19 septembre 1985 , un tremblement de terre de magnitude 8,1 avait tué 10 000 personnes à Mexico. Le 19 septembre 2017 , un tremblement de terre a frappé Puebla, tuant 369 personnes dans plusieurs États, principalement à Mexico. Et maintenant, un tremblement de terre de magnitude 7,6 a frappé Mexico… le même jour que les années précédentes.

José Luis Mateos, physicien à l’Université nationale autonome du Mexique (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM), a souligné que la probabilité d’avoir trois forts tremblements de terre le même jour au cours d’années différentes est de 0,00000024 %.

« La coïncidence des dates des tremblements de terre mérite d’ouvrir de nouvelles voies de recherche scientifique. Cela doit être fait avec sérieux et méthodologie. En science, de nouvelles questions appellent des réponses. », a déclaré le Service national de sismologie (SSN, Mexico – Servicio Sismológico Nacional – UNAM). « Il n’y a aucune raison scientifique qui l’explique où le justifie. »

Alors, que se cache-t-il derrière cette série d’événements assez improbables ?

Pierre Lescuadron [1] nous dit dans son livre « Les changements terrestres et la connexion anthropocosmique » (Earth Changes and the Human-Cosmic Connection), que l’expérience humaine et la conscience collective sont connectées à la nature de manière subtile , et il semble que la nature réagisse aux événements humains chargés d’émotion.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence de voir des changements terrestres importants lorsqu’il y a des crises et des troubles dans la société. Les cycles dynastiques chinois le montrent également.

Nous pouvons donc supposer que ces séries de tremblements de terre coïncidents au Mexique ont quelque chose à voir avec la souffrance, l’oppression et la crise sociale globale.

En général, les choses deviennent tendues là-bas, c’est le moins qu’on puisse dire. Nous avons les psychopathes de la Grande Réinitialisation (Great Reset) qui poussent à un effondrement contrôlé des systèmes économiques et sociaux existants pour imposer leur utopie totalitaire, et la seule contre-force est désormais représentée par la Russie et la Chine.

Jusqu’à présent, aucun des deux fronts ne cède sur ses objectifs, pourtant, le monde occidental commence à montrer des signes clairs d’une chute précipitée imminente. Il n’est donc peut-être pas si fou de suggérer qu’à mesure que ce conflit entre ces forces opposées se développe et que les graves conséquences sociales mondiales commencent à devenir plus évidentes (famine et maladie, par exemple), nous pourrions voir une réponse progressivement croissante du cosmos sous la forme de changements terrestres et d’événements cosmiques.

Original :

Hurricane Ian hit Florida as a furious Category 4 storm taking the lives of at least 100. The strong winds and floods destroyed hundreds of houses and businesses and left hundreds of thousands of people without power. Some residents of island communities were cut off from the mainland.

Ian caused the most significant hurricane loss in Florida history, with total economic damage of $100 billion.

Sheets of rain and record-breaking floods continue to wreak havoc around the world, but in parallel, volcanic and seismic activity in the Ring of Fire peaked in September :

– 7.6 M earthquake in Michoacan, Mexico (September 19).

– 7.6 M earthquake in the Eastern New Guinea region (September 10).

– 7.0 M earthquake Southeast of the Loyalty Islands (September 14).

– 6.9 M earthquake in Taiwan (September 18).

– 6.9 M earthquake in the Central Mid-Atlantic Ridge (September 4).

On September 19, 1985, an 8.1-magnitude earthquake killed 10,000 people in Mexico City. On September 19, 2017, an earthquake struck Puebla, killing 369 people in several states, mainly Mexico City. And now, a 7.6 magnitude earthquake struck Mexico City… on the same day as the previous years.

José Luis Mateos, a physicist at the National Autonomous University of Mexico, pointed out that the likelihood of having three strong earthquakes on the same day in different years is 0.00000024%.

« The coincidence of the dates of the earthquakes deserves to open new lines of scientific research. It must be done with seriousness and methodology. In science, new questions require answers », said the National Seismological Service. « There is no scientific reason that explains or justifies it. »

So what’s behind this quite unlikely series of events?

Pierre Lescuadron tells us in his book Earth Changes and the Human Cosmic Connection, that human experience and collective consciousness are connected to nature in subtle, and not-so-subtle ways, and it seems that nature responds to emotionally charged human events.

It might not be a coincidence to see significant earth changes events when there are crises and turmoil in society. The Chinese Dynastic cycles show that much too.

So we can assume that these series of coincidental earthquakes in Mexico have something to do with suffering, oppression, and overall social crisis.

In general, things are getting tense out there, to say the least. We have the Great Reset psychos pushing for a controlled collapse of the existing economic and social systems to impose their totalitarian utopia, and the only counter-force now is represented by Russia and China.

So far, neither front is giving ground on their objectives, yet, the Western world is starting to show clear signs of an impending precipitous fall. So maybe it is not so crazy to suggest that as this conflict between these opposing forces develops, and the serious, global social consequences start to become more obvious (famine and sickness, for example), we might see a gradually increasing response from the cosmos in the form of earth changes and cosmic events.

Article :

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

