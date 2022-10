La Fabrique du Consentement : « Il faut exciter les foules et entretenir la peur pour obtenir la soumission » – Ariane Bilheran, Dr en psychopathologie

Time : 57 mn 29 / [1/1]

Chapitres :

0:00 : Introduction.

04:26 : Pourquoi le phénomène totalitaire doit-il nécessairement s’appuyer sur la corruption et la fraude pour se déployer ?

12:52 : En quoi le phénomène totalitaire actuel diffère-t-il de ceux qui l’ont précédé ?

17:04 : L’idéologie transhumaniste sous-tend-elle le phénomène totalitaire moderne ?

22:53 : Comment s’explique la passivité des intellectuels confrontés au phénomène totalitaire ?

28:08 : L’allègement des mesures sanitaires est-il simplement temporaire ?

32:00 : Le langage de nos dirigeants dans le cadre de la crise énergétique est-il similaire à celui qu’ils ont tenu pendant la crise sanitaire ?

35:25 : En quoi le phénomène totalitaire est-il « un moment nécessaire » auquel l’humanité serait périodiquement confrontée ?

40:55 : Pourquoi notre civilisation ne serait-elle plus viable ?

45:35 : Si le moment totalitaire est de toute façon inéluctable, en quoi est-il nécessaire de mener un travail intérieur ?

50:42 : Conclusion.

Diplômée de l’École normale supérieure (Ulm), Ariane Bilheran est philosophe, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie. Spécialiste de l’étude des manipulations, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement, elle a publié de nombreux ouvrages consacrés à ces thématiques.

Les 24 et 25 septembre 2022, Ariane Bilheran participait à un colloque sur la crise sanitaire organisé à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

L’objet de ce colloque consistait notamment à proposer une analyse critique des décisions politiques prises pendant la crise sanitaire ainsi qu’à étudier le rôle de la fraude et de la corruption dans les sphères juridique, philosophique, psychologique, médiatique et scientifique.

Lors de son intervention, Ariane Bilheran a détaillé les modalités d’exercice de la corruption philosophique et psychologique dans le cadre du phénomène totalitaire.

« Le phénomène totalitaire fonctionne à l’idéologie. L’idéologie est une croyance qui n’est ni logique ni ne correspond à la réalité́ de l’expérience. C’est un discours dogmatique, sectaire, auquel on va faire en sorte que les gens adhérents par la propagande de masse », souligne la philosophe.

Si la fraude et la corruption constituent des instruments sur lesquels l’idéologie doit s’appuyer pour asseoir son emprise sur les individus et la société, Ariane Bilheran observe que l’expansion du phénomène totalitaire requiert également l’adhésion pleine et entière des individus qui y sont confrontés.

« Le totalitarisme consiste à faire en sorte que les masses croient un certain discours et règlent leurs comportements par rapport à ce discours. On va veiller à ce que les individus, par l’intermédiaire des médias notamment, n’aient plus accès à leur esprit critique et soient conduits, au nom du bien commun, à commettre des actes qu’ils n’auraient jamais commis en d’autres circonstances », explique l’auteur de l’ouvrage « Le Débat interdit – Langage, Covid et totalitarisme ».

Pour Ariane Bilheran, le discours proposé aux masses est d’ailleurs voué à évoluer et à investir d’autres champs afin de permettre au pouvoir totalitaire de maintenir son ascendant sur la population.

« L’idéologie, ce fameux discours dogmatique, sectaire, quasi religieux, est voué à se mouvoir. […] Il faut continuer à exciter les foules et à entretenir la peur pour pouvoir obtenir la soumission. Si on fige un seul discours, au bout d’un moment le cerveau humain est fait de telle façon qu’il va commencer à interroger ce discours figé. Il va sortir de la peur, de la sidération et commencer à interroger ce discours qui va lui paraitre totalement irrationnel et paradoxal », observe Ariane Bilheran.

« Aujourd’hui, nous voyons apparaître des discours dont la structure et la forme semblent similaires à propos de l’écologie, de l’énergie, de la guerre, etc. Cette structure est la suivante : il y a un danger terrible qui nous menace gravement et qui justifie la mise en place de mesures d’exception qui aliènent nos droits et autorisent le sacrifice d’une partie de la population », ajoute-t-elle.

Si les discours évoluent, la culpabilisation des foules auxquelles ils sont destinés en constitue toujours un élément majeur, d’après la psychopathologue.

« On voit que dans ces discours, il y a toujours la culpabilisation du citoyen. […] Nous devenons tous des coupables en puissance, des coupables de consommer de l’énergie, des coupables d’émettre du carbone, des coupables de vivre. Tout ceci fait partie de la logique totalitaire. »

Selon Ariane Bilheran, l’irruption du phénomène totalitaire peut aussi être vu comme le symptôme d’une société malade, qui a depuis longtemps perdu ses valeurs et ses repères.

« Qu’est-ce que cela vient dire d’une civilisation qui ne tenait plus debout ? C’est bien parce qu’elle ne tient plus debout que nous en sommes à accepter un apartheid, une stigmatisation, le fait de laisser des gens sans ressources, sans revenu, sans moyens de subsistance, comme cela a été́ le cas pendant les confinements, même si cela s’est bien passé en France, entre guillemets, car les gens n’ont pas trop été laissés à l’abandon, mais cela n’a pas du tout été́ le cas dans le reste du monde. Tout ceci est l’indication d’une décadence morale majeure, mais qui vient signer quelque chose qui était déjà-là. »

A propos d’Ariane Bilheran :

Après avoir intégré l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), Ariane Bilheran a choisi d’ajouter à sa formation initiale de lettres classiques un double cursus en troisième cycle de philosophie et de psychologie.

Son doctorat de psychopathologie a porté sur la temporalité psychique dans la psychose.

Ariane Bilheran exerce une activité de psychologue (consultations, formations, supervisions, diagnostics souffrance au travail) et enseigne la psychologie clinique à l’Université de Provence. Elle dirige également la société Sémiode, un cabinet de conseil et d’études de sémiologie et d’anthropologie culturelle.

Depuis 2015, Ariane Bilheran réside en Amérique du Sud où elle poursuit son activité clinique ainsi que son travail de recherche et d’écriture, tout en consacrant une part de son temps à des actions agricoles et humanitaires.

Titre, Diplôme :

Normalienne (Ulm), Master Lettres Classiques, Philosophie et Psychologie.

Fonction actuelle :

Psychologue, Dirigeante de la société Sémiode.

Les livres d’Ariane Bilheran :

– Le débat interdit – Langage, Covid et totalitarisme / Ariane Bilheran et Vincent Pavan / Ed : Guy Trédaniel (Mars 2022).

– Chroniques du Totalitarisme 2021 / Ariane Bilheran / Ed : Bookelis (Mai 2022).

– Se sentir en sécurité – Comment se protéger du stress et de la peur / Ariane Bilheran / Ed : Payot (Janvier 2018).

– L’imposture des droits sexuels : Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial / Ariane Bilheran / Ed : Auto-Édition (Avril 2017).

– Psychopathologie De La Paranoïa / Ariane Bilheran / Ed : Armand Colin (Juillet 2016).

– Soyez solaire ! Et libérez-vous des personnalités toxiques / Ariane Bilheran / Ed : Payot (Septembre 2015).

– Manipulation – La repérer, s’en protéger : La repérer, s’en protéger / Ariane Bilheran / Ed : Armand Colin (Mars 2013).

https://www.epochtimes.fr/il-faut-exciter-les-foules-et-entretenir-la-peur-pour-obtenir-la-soumission-ariane-bilheran-2133960.html

