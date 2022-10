Pourquoi cette crise financière est sans précédent : « Nous allons vers un chaos à cause des pénuries d’énergie ! », Philippe Murer, économiste

Time : 9 mn 51 / [1/2]

Philippe Murer, économiste, s’inquiète de la gestion énergétique de nos gouvernants et craint des conséquences d’une gravité sans précédent.

Bonus…

Time : 19 mn 32 / [2/2]

Philippe Murer nous explique pourquoi cette crise financière est sans précédent.

Biographie succincte [1] :

Philippe Murer est un économiste français proche des milieux souverainistes et écologiste.

Il publie régulièrement dans le quotidien La Tribune, l’hebdomadaire Marianne et le site d’information en ligne Atlantico. Il est réputé pour ses prises de position hostiles à l’euro et pour son engagement en faveur d’une transition énergétique.

Il enseigne la finance à titre de vacataire à l’université Paris la Sorbonne.

Parcours universitaire

Philippe Murer a suivi des études d’ingénieur en mathématiques appliquées et en finance à l’Ensimag. Il est par ailleurs titulaire d’une maîtrise et d’un DESS de sciences économiques (Université Lyon 2).

Parcours professionnel

Philippe Murer a travaillé comme gérant d’obligations convertibles de 1993 à 2005 au CIAL, à la BNP et à Natixis. Démissionnaire en 2005, il assure des cours de finance à l’EM Lyon, l’Université Lyon 2, la Sorbonne et réalise des missions de conseil pour des PME et des analyses macroéconomiques pour des investisseurs.

Activités

Avec Emmanuel Todd, Jacques Sapir, Gérard Lafay et Jean-Claude Werrenbrouck, il crée en 2011, l’association « Manifeste pour un Débat sur le libre-échange », qui commande à l’IFOP le premier sondage sur le libre échange en France et devient la même année Secrétaire Général du « Forum Démocratique ». Il est aussi secrétaire général de « POMONE », l’association d’économistes franco-allemand réclamant une sortie coordonnée de l’euro en tant que monnaie unique.

Livres

Il est le coauteur, avec Jacques Sapir et Cédric Durand de « Les scénarii de dissolution de l’euro » publié en 2013 par la « Fondation Res Publica » de Jean-Pierre Chevènement.

En 2014, il a publié chez Fayard, dans la collection mille et une nuits, « La transition énergétique, une énergie moins chère et un million d’emplois créés ».

En juin 2020, « Comment réaliser la Transition écologique – Un défi passionnant ». Editeur : Godefroy Jean-Cyrille Eds.

En novembre 2021, « Sortir du capitalisme du désastre » (Préface : Jacques Sapir). Editeur : Godefroy Jean-Cyrille Eds.

Référence :

[1] https://www.babelio.com/auteur/Philippe-Murer/313810

Vidéo :

[1] « Nous allons vers un chaos à cause des pénuries d’énergie ! » – Philippe Murer, économiste – Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie / YouTube

[2] Un Économiste Alarme sur la Crise Financière – Philippe Murer – Xavier Azalbert de FranceSoir / YouTube

Photo :

