Ukraine : « Les Etats-Unis nous entraînent dans le piège de Thucydide. », Nikola Mirkovic – TVLibertés

Time : 26 mn 59 / [1/3]

Extraits :

« L’Amérique traverse une crise grave. Elle traverse une crise sociétale. Les Américains connaissent une inflation extrêmement importante, plus de 8%, c’est un des taux les plus élevés de ces dernières générations. Au niveau de l’énergie, on parle de plus de 41%, plus de 10% sur l’alimentaire ; donc du coup les Américains traversent ; et surtout les classes moyennes et les classes pauvres, traversent une situation de crise et ils veulent qu’on les aide. Ils attendent de l’aide de la part de leur président, de leur gouvernement. Quand ils voient que Biden s’est engagé sur la dépense de plus de 15 milliards de dollars pour aider l’armée ukrainienne. 15 milliards, c’est gigantesque ! C’est quasiment un tiers du budget national de l’armée française. C’est une somme colossale. Et les Américains se disent : « Attendez ! Moi, j’ai du mal à terminer les fins de mois. Mes enfants doivent s’endetter pour aller à l’université. On a du mal à payer le plein d’essence et on va dépenser de l’argent pour l’Ukraine. ». La situation américaine est extrêmement compliquée… difficile, et donc du coup ils voient mal ce que Biden fait en Ukraine. » »