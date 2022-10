Sabotage des Gazoducs Nord Stream 1 et 2 : Allons-nous tenir le choc ? – Chronique d’Olivier Berruyer [Vidéo + InfoGraphie]

Time : 29 mn 59 / [1/1]

Chapitres :

00:00 – 03:58 : L’explosion Nord Stream.

03:58 – 17:29 : Après le sabotage, quelles conséquences pour les États ?

17:29 – 18:30 : Catastrophe environnementale.

18:30 – 21:36 : La Chine : grande gagnante de la crise.

21:36 – 28:35 : Conséquences pour la France et l’Europe.

28:35 : Fin de l’abondance.

Synopsis :

Au programme aujourd’hui, après la grave explosion des gazoducs Nord Stream :

Quelles conséquences concrètes allons-nous subir ?

Se chauffer va-t-il devenir un luxe réservé aux plus aisés ?

Sommes-nous condamnés aux cols roulés pendant que les ultrariches se déplacent en Jet privé ?

Notre économie entière va-t-elle tenir le choc ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes, il est temps de parler de ce que les médias mainstream n’expliquent pas.

Voici la série complète sur Nord Stream, pour plus de détails, d'explications, et pour retrouver l'ensemble de nos documents :

ARTICLE 1 – L’ATTENTAT NORD STREAM : LES ORIGINES D’UN GAZODUC TRÈS POLITIQUE

ARTICLE 2 – ATTENTAT NORD STREAM : NOS ÉCONOMIES VONT-ELLES TENIR LE CHOC ?

Olivier Berruyer

A propos d’Olivier Berruyer :

Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances et de l’EM-Lyon, Olivier Berruyer est actuaire, profession chargée de la gestion du risque dans l’assurance et la finance, dont il a été membre de ce qui est un équivalent du « Conseil de l’Ordre » durant 4 ans.

En 2011, il a modestement lancé le site « Les Crises » pour partager analyses, informations et indignations, sur divers sujets, d’économie en premier lieu, puis de géopolitique, et de politique en général, de sorte à inciter le débat et une recherche collaborative avec les lecteurs.

En 2021, Olivier Berruyer a fondé le site « Elucid » qui se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens, et offre des clés de compréhension essentielles pour décrypter l’actualité avec nuance et hauteur de vue.

Source :

https://www.les-crises.fr/sabotage-nord-stream-allons-nous-tenir-le-choc-ig02/

Article :

Olivier Berruyer

Note d’Olivier Berruyer :

